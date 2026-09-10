Минтранс назвал сроки допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию

Регламентный срок составляет до 35 дней

Фото: Динар Фатыхов

Процедура допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию — одна из самых быстрых в мире. Регламентный срок составляет до 35 дней, но на практике разрешение выдают не более чем за неделю. Об этом сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин на совещании комитета «Деловой России» по туризму и индустрии гостеприимства, передает ТАСС.

По данным Минтранса, в 2025 году российские авиакомпании перевезли на международных направлениях 27,4 млн пассажиров, иностранные перевозчики — еще 24,3 млн. Всего международными рейсами воспользовались 51,7 млн человек. Более 70% из них — граждане России, около 30% — иностранцы.

Среди зарубежных пассажиров преобладали граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Основные цели поездок — трудовая миграция, деловые визиты и посещение родственников.

Ранее сообщалось, что Вьетнаму предложили передать самолеты российским авиакомпаниям в «мокрый» лизинг.

Алсу Сабирзанова