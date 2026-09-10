Система обнаружения дронов из Татарстана вошла в топ-100 лучших проектов России

Разработка резидента татарстанского ИТ-парка — компании «Геопейджер» обошла более 48 тысяч идей

Фото: Сергей Козлов

Система обнаружения дронов «Засечная черта» вошла в топ-100 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени — 2026». Разработка резидента татарстанского ИТ-парка — компании «Геопейджер» обошла более 48 тысяч идей со всей России.

Система способна мгновенно фиксировать любые типы беспилотников и просчитывать траекторию их движения на несколько часов вперед. В основе проекта лежит локальная система позиционирования (LPS): установленные на зданиях и вдоль дорог датчики «геопиксели» сканируют пространство с точностью до 0,1 метра вне зависимости от погодных условий.

Шестой форум проходил в Нижнем Новгороде. Экспертный совет отобрал сто наиболее значимых отечественных инициатив, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы.

Напомним, Татарстан вошел в топ-5 регионов по производству беспилотников. На развитие отрасли направлено более 2 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин