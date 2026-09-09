Татарстан вошел в топ‑5 регионов по гарантийной поддержке МТК

С начала 2026 года МТК республики привлекли 1,2 млрд рублей

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по объему гарантийной поддержки малых технологических компаний. С начала 2026 года МТК республики привлекли 1,2 млрд рублей с помощью «зонтичных» поручительств в рамках Национальной гарантийной системы (оператор — Корпорация МСП), сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Больше средств получили только Москва (8,1 млрд), Московская область (2,6 млрд) и Санкт-Петербург (1,9 млрд). Замыкает топ-5 Пермский край (903 млн).

Всего по России более 300 таких компаний из 48 регионов привлекли 21,3 млрд рублей на проекты в обрабатывающей промышленности, науке, ИТ и связи.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета Татарстана в 2027 году составят 627,6 млрд рублей. Дефицит, согласно прогнозу, будет равен 8,5 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова