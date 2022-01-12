Директор филиала ТИСБИ в Челнах Раис Назипов покинул должность

Фото: пресс-служба ТИСБИ (архив)

Директор челнинского филиала ТИСБИ Раис Назипов покинул должность по собственному желанию. С 12 января и. о. назначена его заместитель Лариса Гараева, сообщила «Реальному времени» проректор по науке и развитию университета управления ТИСБИ Анна Свирина.



Раис Назипов родился в Черемшанском районе Татарстана. В начале 1980-х годов был корреспондентом заинской газеты «Знамя дружбы», а к началу 1990-х стал руководителем аппарата и первого заместителя главы администрации Заинского района республики.



В 1999 году Раис Назипов стал помощником главы автограда, а несколько позднее занял должность руководителя аппарата администрации. В 2003-ем Назипов возглавил набережночелнинский филиал в академии управления ТИСБИ. В 2010 году Назипова назначили заместителем руководителя исполкома Елабуги, а потом доверили аппарат райсовета. В 2014 году Назипова снова позвали в ТИСБИ.

Маргарита Головатенко