Невролог Эдуард Якупов: «Если страдает мозг — страдает личность, страдает человек»

Нейроковид — от нескольких месяцев до года

Частые головные боли, панические атаки, потеря памяти и другие когнитивные расстройства — количество таких жалоб за два года, что коронавирус «властвует» в мире, выросло в несколько раз. Особенно часто обращаются те, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. Заслуженный врач РТ, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, профессор Эдуард Якупов во время прямого эфира не назвал конкретных цифр по России, отметив лишь личный опыт работы с такими пациентами. Но привел в пример исследования зарубежных коллег: так, в США 49% пациентов, перенесших коронавирус, сталкиваются с различными нарушениями работы нервной системы, в Германии они зафиксированы у 50% переболевших, в Великобритании несколько меньше — у 35—45%.

— Мозг делает все, он позволяет общаться, растить детей, любить, учиться. Мозг все делает. Если он страдает — страдает личность, страдает человек

Все эти жалобы пациентов являются главными симптомами так называемого нейроковида, рассказал врач, отвечая на вопросы постоянного модератора прямого эфира — вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой. Эксперты в области неврологии уже не раз доказали, что COVID-19, поражая кровеносную систему человека, наносит удар и по головному мозгу, как ее средоточию. Нарушаются нейронные связи между полушариями, поражаются некоторые его отделы, отвечающие за сон, сенсорику, тревожность. Как следствие, пояснил профессор Якупов, возникают потеря или искаженное восприятие вкусов и запахов, высокая, ничем не подтвержденная тревожность, панические атаки, начинается бессонница — то есть, по его словам, «мир превращается в ничто».

Справиться с паническими атаками поможет ряд эффективных практик, в первую очередь связанных с дыханием. Фото: Ринат Назметдинов

Причем панические атаки возникают спонтанно, для них нет, казалось бы, никаких причин. У человека учащается сердцебиение, начинается одышка и нехватка воздуха, возникают колющие боли в области сердца, чувство ужаса, страх смерти. Конечно, отметил невролог, если через 10—15 минут симптомы не утихнут, можно вызвать в таком случае скорую, получить дозу седативных препаратов, но это лишь временный эффект. Дело в том, что такие атаки могут возникать все чаще и чаще.

Справиться с ними поможет ряд эффективных практик, в первую очередь связанных с дыханием. Он добавил, что существует специальная система дыхания, применение которой поможет успокоить нервную систему. Например, начать дышать в обычный полиэтиленовый пакет или же сменить тип дыхания — дышать не грудью, а животом: вдох — пауза — длительный выдох.

По признанию Эдуарда Якупова, он в феврале прошлого года сам перенес коронавирус в довольно тяжелой форме, из-за чего даже пришлось лежать в ковид-госпитале. И он также у себя отмечал расстройства нервной системы после заболевания: астения, резкая смена настроения, возникающее чувство агрессии. Избавиться от них ему помогли специальные препараты для мозга, которые могут назначить только специалисты, дыхательная гимнастика и занятия йогой. Кроме того, он неукоснительно в течение 40 дней следовал рекомендациям врачей, применяя назначенные ему антикоагулянтные препараты.

Причем, как отметил эксперт, основываясь на личной практике, когнитивные нарушения связанные с посткоронавирусом, могут беспокоить человека от нескольких месяцев до года — все зависит от индивидуальных особенностей и своевременного обращения к специалистам-неврологам. В научной среде даже появился термин — лонг-ковид, или длительный ковид, когда заболевший не может справиться течением болезни от полугода и больше.

Как отметил эксперт, основываясь на личной практике, когнитивные нарушения связанные с посткоронавирусом, могут беспокоить человека от нескольких месяцев до года. Фото: Ринат Назметдинов

Нейроковид — прямой путь к Альцгеймеру?

Панические атаки, кстати, не единственное серьезное влияние коронавируса. Среди других последствий Якупов назвал инсульт и инфаркт, особенно у молодых людей, которые после перенесенного коронавируса, чаще от его дельта-штамма, не следуют врачебным рекомендациям, уповая на молодость и активный образ жизни, и не применяют прописанные им антикоагулянты.

Также COVID-19 вполне может усилить разрушающие процессы в головном мозге, считает профессор, приводя в пример исследования своих французских коллег:

— Конечно, два года — это мало. Сейчас мы говорим об острых осложнениях после ковида. Но сделано предположение, что ковид начинает усугублять нейродегенеративные процессы в мозге человека. То есть те самые процессы, которые ведут к болезни Альцгеймера. Говорить на сегодняшнем этапе развития науки о том, что 100% ковид усиливает течение Альцгеймера, нельзя с точки зрения фундаментальной науки. Но предположения подобного рода, гипотезы уже существуют.

Еще одно из неприятных последствий от коронавируса, добавил Эдуард Якупов — это внезапно возникающие головные боли напряженного типа, когда возникает чувство, «как будто шапка стягиваю всю голову, накрывает ее». Причем боли возникают с постоянной периодичностью и не похожи на мигрень. Главный совет врача в таком случае — не терпеть, не тянуть, «и в очередной раз пресловутая, банальная фраза — обратитесь к опытному специалисту».

Дети не обладают устойчивой нервной системой, поэтому у них постковид у них «выбивает» вегетативную нервную систему. Фото zdorovieinfo.ru

«Нарастает волна «омикрона», но это говорят не для того, чтобы вас испугать»

Зашла речь во время прямого эфира и о новом штамме коронавируса — «омикроне». Как отметил Якупов, этот штамм и его предшественник — «дельта» — стали поражать молодых людей, а «омикрон» лупит, что называется и по детям. И не случайно в некоторых странах появились рекомендации о том, что вакцинировать подростков с 12, а то и с 5 лет».

— Он не дает высокой смертности, как «дельта», но накрывает очень широким квадратно-гнездовым методом, как сказали бы военные, всю популяцию, и тех, кто привился, тоже, но степень тяжести не так высока, — заявил Якупов.

Он отметил, что полностью развитие головного мозга завершается только к 21 году, и дети не обладают устойчивой нервной системой, поэтому у них постковид у них «выбивает» вегетативную нервную систему. Как результат, те из них, кто переболел, но не все подряд, в «подарок» получают головные боли, обмороки, тревогу.

— Мы ждем практически четырехкратного увеличения заболеваемости, связанного с тем, что «омикрон» заходит в регионы РФ, — сообщила в ходе беседы глава республиканского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции Лейла Фазлеева.

Она заметила, что пока случаев заражения новым штаммом коронавируса на территории Татарстана не зафиксировано.

— Это, наверное, дело времени, — считает вице-премьер.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от последствия коварного вируса эксперты вновь посоветовали прибегнуть к вакцинации. Как признала Лейла Фазлеева, ей часто пишут о том, зачем вакцинироваться, если все равно вирус настигает человека. В ответ на это Юсупов призвал к бдительности:

— Я сам провакцинировался, вакцинировал своих родителей, которые перенесли инсульты, им по 82 года, и детей. Будьте бдительными, да вакцинация не спасет от того, что вы не сможете заболеть, но спасет от тяжелых осложнений. Мы говорим об этом не для того, чтобы увеличить какие-то объемы, цифры, проценты, а для того, чтобы вы спасли себя, свои жизни и жизни ваших близких. Заболеть может любой, а вот как переболеет человек, это большой вопрос… Нарастает волна «омикрона», но это говорят не для того, чтобы вас испугать. Вы просто должны быть готовы — когда ты предупрежден — ты вооружен.

Ангелина Панченко