Экипаж Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Дистанция спецучастка заключительного этапа составила 164 км.
В прошлый раз Сотников занял первое место в 2021 году.
Вчера экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» победил на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Он преодолел дистанцию за 3 часа 54 минуты и 45 секунд. Вторым стал экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова. Он отстал от Николаева всего на 15 секунд. Третьим финишировал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников (+2:00).
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