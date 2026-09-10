Татарстан выделит 295 млн рублей на жилье для детей-сирот

Квартиры приобретут в 14 районах республики

Фото: Динар Фатыхов

Минземимущество Татарстана закупит 65 жилых помещений для детей-сирот, направив на эти цели 295 млн рублей из республиканского бюджета. Информацию об аукционе опубликовал Госкомитет РТ по закупкам.

Квартиры приобретут в 14 районах республики: больше всего жилья запланировано в Алькеевском (20 квартир), Аксубаевском (15) и Чистопольском (7) районах, остальные распределят между еще 11 муниципалитетами. Объекты должны соответствовать строительным нормам, быть свободными от обременений и иметь гарантию не менее двух лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в 2026 году республика планирует приобрести 641 жилой объект для этой категории граждан. С учетом данной закупки будет куплено 350 квартир, что составляет 54,6% от годового плана. По словам главы Госкомитета РТ по закупкам Марата Зиатдинова, строгие требования к жилью необходимы, чтобы обеспечить детям условия для старта во взрослую жизнь.

По состоянию на 4 сентября в Татарстане выполнение годовой программы по строительству жилья достигло 90%. Застройщики ввели в эксплуатацию 2 млн 843 тыс. кв. метров из запланированных 3 млн 175 тыс. кв. метров.

Зульфат Шафигуллин