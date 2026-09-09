В Рособрнадзоре опровергли трактовки изменений в ЕГЭ по русскому языку

Обсуждение нововведений продолжается

Фото: Динар Фатыхов

В Рособрнадзоре заявили, что трактовки изменений в ЕГЭ по русскому языку, основанные на демоверсиях, преждевременны. Работа над заданиями продолжается.

— Обсуждаемые тезисы не являются официальной позицией и не отражают утвержденную структуру экзаменационных заданий. Рабочие версии документов и субъективные экспертные оценки подаются как свершившийся факт, — говорится в сообщении в официальном канале Рособрнадзора на платформе «Макс».

Как отметили в ведомстве, все замечания и предложения по содержанию демоверсий принимаются в установленном порядке через официальные каналы обратной связи ФИПИ. Каждое обращение будет тщательно изучено экспертными комиссиями.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ по истории и профильной математике увеличат баллы. Рособрнадзор представил проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027.

Алсу Сабирзанова