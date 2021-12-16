Экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

К штрафу в 60 тысяч рублей приговорили экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Только что Вахитовский райсуд Казани признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает с места корреспондент «Реального времени».

По ст.169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» уголовное дело прекращено по истечению срока давности. По статье 285 УК РФ Петрову назначили штраф в 70 тысяч рублей, потом его снизили до 60 тысяч.

Фото: Диана Жиленкова

Смягчающие обстоятельства: имеет различные награды, не привлекался ранее к уголовной ответственности, имеет детей на полном обеспечении.

Прокуратура намерена обжаловать мягкий приговор Петрову.

Ранее гособвинитель попросил для обвиняемого 2,5 года колонии-поселения. Максимальное наказание за злоупотребление полномочиями по ч.1 ст.285 УК РФ — 4 года лишения свободы.

О том, как Петров объяснял свое преступление заботой о промышленной безопасности, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова