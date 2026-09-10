Новости общества

00:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казань прибыли делегаты Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ

18:28, 10.09.2026

Заседание состоится 11 сентября в год 35-летия образования СНГ

В Казань прибыли делегаты Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казань прибыли делегаты XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ. В аэропорту их встречал директор ФСИН России Аркадий Гостев. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Для участия в мероприятии прибыли председатель Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ, начальник Департамента исполнения наказания при МВД Узбекистана Азизхон Умархонов, замначальника Уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Ваге Нанушян, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии Олег Маткин, замминистра внутренних дел Казахстана — председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков, председатель госслужбы исполнения наказаний при Кабмине Киргизии Чынгыз Кожошев, замминистра — начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана Мансур Умарзода.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Отметим, что заседание состоится 11 сентября в год 35-летия образования СНГ. Россия второй раз в истории примет членов Совета, и впервые международные делегации встретятся в столице Татарстана.

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также