В Казань прибыли делегаты Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ
Заседание состоится 11 сентября в год 35-летия образования СНГ
В Казань прибыли делегаты XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ. В аэропорту их встречал директор ФСИН России Аркадий Гостев. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Для участия в мероприятии прибыли председатель Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ, начальник Департамента исполнения наказания при МВД Узбекистана Азизхон Умархонов, замначальника Уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Ваге Нанушян, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии Олег Маткин, замминистра внутренних дел Казахстана — председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков, председатель госслужбы исполнения наказаний при Кабмине Киргизии Чынгыз Кожошев, замминистра — начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана Мансур Умарзода.
Отметим, что заседание состоится 11 сентября в год 35-летия образования СНГ. Россия второй раз в истории примет членов Совета, и впервые международные делегации встретятся в столице Татарстана.
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