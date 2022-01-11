Рустам Минниханов рассказал о ситуации с COVID-19 в Татарстане Михаилу Мишустину

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин, и рассказал о ситуации с инфекцией в республике. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Так, из бюджета Татарстана дополнительно выделено 3,5 млрд рублей на создание условий для работы персонала медучреждений, закупку СИЗ, лекарств, медоборудования и тест-систем. Всего на 11 января 2022 года в республике выявлено 43,7 тысячи заболевших COVID-19. 2,2 млн татарстанцев привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 1,6 млн — вторым, 571 тысяча из них — это жители старше 60 лет, ревакцинировались 140 тысяч людей.

Также работают 170 пунктов вакцинации, и прививки делаются еще и на дому. 24 лаборатории проводят ПЦР-диагностику. Помимо этого, введены строгие ограничительные меры, в том числе, на общественном транспорте.

Кроме того, Татарстан полностью готов к распространению нового штамма коронавируса «омикрон». Резерв коек составляет 50%, в больницах отведены специальные боксы, при необходимости смогут развернуть дополнительные койки. В аэропортах Казани и Бегишево туристов тестируют на COVID-19.

Фото: tatarstan.ru

Ранее вице-премьер республики Лейла Фазлеева сообщила, что вопрос об ослаблении антиковидных ограничений в РТ решится на следующей неделе.

Дарья Акимова