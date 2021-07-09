Погорели на импортозамещении? Следком и ФСБ нашли в МВД Татарстана «плохие» радиостанции

В Казани арестовали ВИП-поставщика полицейских России и ищут его сообщников среди силовиков

53 миллиона рублей «наварили» неустановленные должностные лица МВД и коммерсанты на поставке сотен радиостанций для полицейских Татарстана. Такова, по данным «Реального времени», фабула уголовного дела Следкома по РТ. Его первым фигурантом стал московский бизнесмен Андрей Киян, гендиректор компании с госконтрактами на 2,5 млрд рублей. Накануне суд санкционировал его домашний арест.

Москвича повязали в Казани



Дело возбуждено 11 июня в 2-м отделе Следкома по РТ в отношении неустановленных должностных лиц МВД и неустановленных коммерсантов. Первый подозреваемый в афере появился 7 июля — это гендиректор московского АО «Инфотест-Р» Андрей Киян, сообщают источники «Реального времени». В Москву за ним не ездили — задержали в Казани.

8 июля Советский райсуд Казани избрал Кияну домашний арест до 11 августа, хотя следователь Марат Хадеев просил судью Сергея Жиляева заключить фигуранта с большими связями в правоохранительных органах под стражу. Правда, его не поддержал представитель прокуратуры района Михаил Вавилин.

По версии следствия, хищение бюджетных средств было совершено путем поставки раций «Апекс», не соответствующих условиям техзадания. Как выяснило «Реальное время», речь идет о контрактах последних лет, в том числе тех, где заказчиком выступает МВД Татарстана.

Заметим, что вину подозреваемый коммерсант не признает.

В Следкоме по РТ дело о подозрениях в адрес смежников пока не комментируют. Впрочем, известно, что уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников УФСБ по РТ.

«Инфотест-Р» специализируется на производстве коммуникационного оборудования и является одним из крупнейших поставщиков радиоэлектронной техники для нужд силовых и гражданских структур. Фото: donnews.ru

ВИП-поставщик полиции

«Инфотест-Р» специализируется на производстве коммуникационного оборудования и является одним из крупнейших поставщиков радиоэлектронной техники для нужд силовых и гражданских структур. В открытом доступе есть информация о 85 госконтрактах на 2 млрд 588 млн рублей.

Самые крупные заказчики — МВД России (1,3 млрд рублей), ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (305,6 млн), МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (190 млн), Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ (134,8 млн), а также МВД Татарстана (три контракта на 83,3 млн рублей).

Правда, в базе «Спарк-Интерфакс» отражена информация лишь по двум татарстанским контрактам полиции на 28,7 и 37 млн рублей соответственно. Оба контракта числятся исполненными в 2020 году.

Андрей Киян возглавляет «Инфотест-Р» больше 15 лет. Собственниками АО указаны некие граждане России. Офис компании находится в Москве, на Хорошевском шоссе, 12. В том же здании находится штаб-квартира другой компании бизнесмена Кияна — АО «ИТ-Индустрия» со специализацией на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

В базе «Спарк-Интерфакс» фигурант казанского дела СК указан в качестве совладельца. Кстати, «ИТ-Индустрия» также является поставщиком МВД России (контракты на 132,5 млн) и МВД по Татарстану (11,9 млн).



В данный момент компания подозреваемого в афере исполняет контракты на 48 и 35 млн рублей соответственно по поставке полицейским Поволжья почти тысячи радиостанций «Апекс» различной комплектации. Самой ходовой моделью является «Апекс-351.01 П45» — цена за единицу товара 78—81 тыс. рублей, согласно условиям контракта. «Апекс-151 П23» почти вдвое дороже — 139—146 тысяч.

Самой ходовой моделью является «Апекс-351.01 П45» — цена за единицу товара 78—81 тыс. рублей. Фото: rostov.ru

«Неправильные» радиостанции и программа импортозамещения

Как утверждают источники «Реального времени», чекисты получили информацию, что новенькие радиостанции полицейских работают не так хорошо, как ожидалось. После чего присмотрелись к уже исполненным контрактам МВД Татарстана последних лет и сравнили техзадание с поступившим товаром. И сделали вывод — за бюджетные деньги заказчик получил некачественный товар.

Именно поэтому в уже возбужденном деле фигурируют неустановленные должностные лица МВД, якобы действовавшие в сговоре с поставщиком. По данным источников, пока часть возможных фигурантов допрашивается в качестве свидетелей. Появление официального подозреваемого от МВД — вопрос времени.

Один из контрактов МВД по РТ с «Инфотест-Р», к которому возникла претензия, заключался на 28,7 млн рублей в июле 2020-го, с декабря того же года числится исполненным. Контракт предусматривал поставку в Татарстан 400 единиц радиостанций «Апекс-351» по 71 000 рублей за штуку. В документах госзакупок он фигурирует как поставка вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения.

Указанные радиостанции предназначены для подвижной оперативной беспоисковой бесподстроечной симплексной телефонной радиосвязи на рабочих радиочастотах в цифровом и аналоговом режиме работы и для применения в радиосетях американского стандарта АРСО 25. В каждый комплект входит приемопередатчик, антенна, 2 аккумулятора емкостью не менее 300 мА/ч, зарядник и два кабеля питания — от стационарной сети и автомобиля.

Стандарт АРСО является разработкой международной Ассоциации официальных представителей служб связи органов общественной безопасности. Основную поддержку внедрению данного стандарта по миру обеспечили правоохранительные органы США. Между тем в России еще несколько лет назад была поставлена установка по отходу силовиков от «санкционного» американского оборудования профессиональной радиосвязи стандартов APCO 25 и DMR на российское оборудование «Апекс». Бюджет проекта в 2019-м оценивался в 7 млрд руб.

По данным портала CNews, «Апекс» называли примером полностью отечественной разработки стандарта APCO 25. В его разработке участвовали «Инфотест-Р» и «Радиокода» вместе с госпредприятием СКБ «Радэл» по заказу НПО «Специальная техника и связь» МВД.

На презентации «Апекса» утверждалось: продукт на 100% разработан и собран в России, и все применяемое в нем ПО также на 100% является отечественным, но при этом соответствует всем функциям стандарта APCO 25 и совместимо с зарубежными радиостанциями, что делает возможным их совместное применение.

По данным портала CNews, «Апекс» называли примером полностью отечественной разработки стандарта APCO 25. Фото: cnews.ru

Однако к документам закупки МВД Татарстана приложено обоснование, утвержденное руководителем контрактных закупок — начальником тыла ведомства Рамилем Шакировым. В документе объясняется невозможность при закупке соблюсти ограничения на допуск радиоэлектронной продукции из иностранных государств. Потому что в едином реестре российской радиоэлектронной продукции отсутствуют сведения о продукции того же класса, что планируется к закупке.

Похоже, силовиков заинтересовало, почему разработчик отечественного ноу-хау занимается массовой поставкой импорта под своим же брендом.

От комментариев по данному делу в МВД и СК пока воздерживаются.