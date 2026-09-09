Почти 70% россиян готовы проголосовать на сентябрьских выборах

Ответили отрицательно или затруднились с ответом около 10% респондентов

Фото: Динар Фатыхов

На предстоящих выборах готовы принять участие в голосовании 68,1% опрошенных россиян, сообщили в ЦИК России на заседании комиссии, передает ТАСС.

22,2% — «скорее придут» на избирательные участки. Ответили отрицательно или затруднились с ответом около 10% респондентов. Из тех, кто собирается голосовать, более 80% планируют сделать это на участках, 6,3% — на дому, 5,4% выберут дистанционное электронное голосование, 0,9% — систему «Мобильный избиратель».

В Единый день голосования, с 18 по 20 сентября, пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, в которых впервые участвуют жители Донбасса и Новороссии. Также состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов и высших должностных лиц субъектов России.

Ранее сообщалось, что более 3 млн человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании.

Алсу Сабирзанова