800-й матч Семенова в КХЛ: «Ак Барс» победил «Трактор», дебютировали Хейс и Соколов
94-й номер казанской команды достиг знаменательной отметки в лиге!
«Ак Барс» добыл третью подряд победу на старте сезона КХЛ. Казанцы со счетом 2:1 обыграли минувшим вечером челябинский «Трактор». О том, как сложились дебюты Кевина Хейса и Егора Соколова и чем запомнится 800-я игра в КХЛ нападающему Кириллу Семенову, — в материале «Реального времени».
Кризисный «Трактор», еще и без главного тренера, приехал биться в Казань с «Ак Барсом»
Домашняя серия «Ак Барса» плавно подходит к своему завершению. Впереди остается лишь игра против «Металлурга». Вчера команда Анвара Гатиятулина проводила встречу с «Трактором». Челябинцы пережили непростое межсезонье, команду возглавил новый главный тренер Скотт Гордон, в клубе сменился костяк легионеров.
Амбиции на регулярный чемпионат у «Трактора» стабильно высоки. Однако уже в первом матче сезона против «Локомотива» челябинцы сгорели со счетом 1:5. Победа над «Автомобилистом» в овертайме (4:3 ОТ) днями ранее, конечно, чуть поменяла эмоциональный фон хоккеистов «Трактора». Но вчерашний матч с «Ак Барсом» (1:2) снова явил ряд проблем в игре уральцев.
Добавляет трудностей «Трактору» еще и то, что на старте сезона команда вынуждена играть без своего главного тренера. Скотт Гордон еще в Ярославле подхватил неприятную простуду. В матче с «Автомобилистом», тем не менее, американский наставник рулил «Трактором». А вот игра с «Ак Барсом» стала первой для Дмитрия Черных (ассистент в штабе Гордона) в роли исполняющего обязанности главного тренера челябинцев.
— Естественно, это незапланированное событие, но глобально ничего для меня не меняется. Есть план, рабочая рутина, в принципе я не испытывал колоссального волнения сегодня. Это все часть работы, просто ее сегодня было немного больше, другая ответственность, но не могу сказать, что что-то кардинально новое было, свалилось на голову, хотя, конечно, это было неожиданно. По ходу матча не было возможности переписываться, созваниваться со Скоттом Гордоном, но до игры мы с ним обсуждали моменты по составу, ход тренировок, а по ходу матча корректировок не было, — признался после матча Дмитрий Черных в беседе с корреспондентом «Реального времени».
Кирилл Семенов забил «гол-конфетку» в свой 800-й матч в КХЛ
К слову, сама игра завершилась в пользу «Ак Барса» со счетом 2:1. Этот матч стал 800-м для нападающего казанцев Кирилла Семенова в КХЛ. И как же символично, что в своей юбилейной игре форвард забил гол-красавец. Совершив перехват в нейтральной зоне на пятой минуте, Семенов изящно обыграл Андрея Светлакова. А потом, сблизившись с голкипером «Трактора» Хенриком Хаукеландом, технично разложил его в шпагат и поразил ворота.
После матча корреспондент «Реального времени» обратился к Кириллу Семенову с просьбой вспомнить самый красивый гол в его карьере:
— Я не придаю большого значения голам. Для меня важно, чтобы побеждала команда, — лаконично заявил Кирилл Семенов в ответ.
По меркам лиги Семенов однозначно легенда и, пожалуй, сильнейший центральный нападающий КХЛ на сегодняшний день. Кириллу всего 31 год, а он уже достиг отметки в 800 официальных матчей в российском хоккее. Поражает и богатырское здоровье Семенова. С момента перехода в «Ак Барс» он не пропустил ни одного официального матча.
— Как хоккеист он профессионал, один из тех, кто может быть примером для молодых игроков своим отношением к работе — в раздевалке, в зале и тем более на льду. Как человек, насколько я его знаю, Кирилл очень порядочный и заботливый — как отец, муж и товарищ по команде, — высоко отозвался на пресс-конференции о Семенове главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Два гола у Семена Терехова в трех матчах за «Ак Барс» на старте сезона. Нападающий оправдывает доверие Гатиятулина
Кирилл Семенов, несомненно, стал одним из героев встречи с «Трактором». Но с большим и жирным плюсом можно отметить в том числе у «Ак Барса» нападающего Семена Терехова. Уроженец Челябинска передал пламенный привет «родной» команде. В начале второго периода Терехов протащил шайбу по флангу, устроил перепас с Семеновым, получил обратную передачу и из правого круга вбрасывания пальнул под перекладину.
— Мы знаем, что одно из его сильных качеств — бросок, и он неплохо им пользуется. Разговаривали с ним о том, что нужно прибавлять прежде всего в стабильности. Важна игра с шайбой, важны очки, но не менее важна игра без шайбы. Работа ведется, мы ему подсказываем. Я говорил, что есть определенный барьер, и мы всячески помогаем ему через него переступить и выйти на новый уровень, — прокомментировал выступление Терехова Анвар Гатиятулин.
Челябинцев, в свою очередь, хватило лишь на один гол. У «Трактора» отличился Нэйтан Легаре в большинстве на 26-й минуте. Отдавая должное челябинской команде, надо сказать, что они имели хорошие шансы сравнять счет в концовке. «Трактор» в целом перебросал «Ак Барс» (19-31) и третьим периодом вселил надежду в уральских болельщиков, что потенциал у этой команды есть в дальнейшем. Но пока проблемы в обороне челябинского клуба не дают возможности стабильно набирать очки в чемпионате.
Как оценил дебюты Хейса и Соколова за «Ак Барс» Анвар Гатиятулин?
В составе «Ак Барса» вчера дебютировали новички Егор Соколов и Кевин Хейс. Два габаритных нападающих с прекрасным знанием английского. У Анвара Гатиятулина будто бы и не было другого выбора, как поставить хоккеистов в звено с Александром Хмелевским. Правда, трудно сказать о перспективах этой тройки в дальнейшем. Хейс и Соколов по объективным причинам провели не самый выразительный матч. Игрокам еще предстоит набрать форму и обрести игровой тонус. С корабля на бал — дебюты Соколова и Хейса за «Ак Барс» выдались весьма стремительными.
— Мы приходили с моделью игры, которая подразумевает активный хоккей, большой объем скоростного катания. Отказываться от нее не будем, но нужно понимать, каким набором качеств обладают игроки, и отталкиваться от этого. Мы должны играть рационально и чувствовать баланс: когда можем давить на соперника за счет движения, а когда нужно сыграть терпеливо. Кевин приехал вчера, провел тренировку с ребятами, которые не играли. Уже было видно, что у него хорошие руки, что он большой мастер. При этом давно не было игровой практики, поэтому через матчи он будет добавлять. Егор Соколов готовился, знаем его сильные качества. Здесь наша задача — встроить его в команду. Конечно, оценивать сочетание по одной игре еще рано. Нужно понять, кто кому подходит. Будем смотреть и думать дальше, — прокомментировал выступления Хейса и Соколова в дебютном матче за «Ак Барс» Анвар Гатиятулин.
В пятницу казанской команде предстоит сразиться с «Металлургом». Как уже было заявлено ранее, эта встреча станет последней для «Ак Барса» в рамках первой домашней серии нового регулярного чемпионата.
«Ак Барс» — «Трактор» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 Семенов (Дыняк, 04:35)
2:0 Терехов Сем. (Семенов, Лямкин, 20:45)
2:1 Легаре (Григоренко, Дронов, 26:50, 5х3)
ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 7 426 зрителей.
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