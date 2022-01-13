Рябков заявил, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским требованиям о гарантиях безопасности

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Их позицию он назвал непробиваемой.

НАТО также не хочет сворачивать свою инфраструктуру и возвращаться к рубежам по состоянию на 1997 год, заявил Рябков. Эти факты он считает главной проблемой, пишет ТАСС.

Рябков рассказал, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности зашли в тупик — США и НАТО готовы обсуждать лишь положения, выгодные для них. Оснований для их нового раунда он не видит.

Замглавы МИД заверил, что если США и НАТО не учтут российские требования, то Россия воспользуется «другими мерами и приемами» воздействия.

Фото: nato.int

На этой неделе в Женеве прошли российско-американские переговоры, а в Брюсселе впервые за два с половиной года состоялось заседании Совета Россия — НАТО. По его итогам стороны договорились восстановить работу своих дипмиссий в Москве и Брюсселе и подтвердили намерение продолжать диалог.

Вместе с этим альянс отказался идти на компромисс по расширению на восток, как того просила российская сторона, и выразил готовность сдержать дальнейшую агрессию против Украины. Взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики НАТО готово обсудить.



Татьяна Демина