Новак: 1,2 млн домовладений получили газ

Также заключено более 1,9 млн договоров

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание штаба по газификации с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева, представителей федеральных и региональных властей и отраслевых компаний, сообщает пресс-служба правительства России.

На заседании подвели предварительные итоги 2026 года по социальной догазификации. На сегодня заключено более 1,9 млн договоров, газ подведен к 1,2 млн домовладений. В рамках программы газифицировано 14,5 тыс. домов в СНТ, 187 школ и детских садов, 234 больницы и ФАПа.

Поставлена задача подключить к 2030 году не менее 1,6 млн домовладений, к 2036 году — 3 млн. Новак поручил профильным ведомствам взять под контроль выполнение планов, создать график реализации до 2030 года и ускорить разработку цифровой платформы для догазификации.

Ранее сообщалось, что Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо.

Алсу Сабирзанова