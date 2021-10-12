Казанскую Соборную мечеть построят на правом берегу рядом с «Татнефть Ареной»

В Татарстане вплотную подошли к выбору места для главной мечети: в планах возвести храм на намывном грунте между мостом Миллениум и центром семьи «Казан»

Фото: Для Соборной мечети в акватории Казанки намоют грунт между «Чашей» и «Ривьерой»

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане практически определились с местом строительства Соборной мечети. Источники издания сообщают, что будущий главный мусульманский храм столицы республики будет возведен на улице Сибгата Хакима рядом с «Татнефть Ареной» и РК «Ривьера». Масштабное культовое сооружение воздвигнут в акватории реки Казанки на намывном грунте. Высота минаретов Соборной мечети будет достигать 80 метров, что значительно выше башен Кул Шарифа (57 м), центра семьи «Казан» (32 м) и соседнего колеса обозрения (65 м). О плюсах и минусах такой дислокации, а также о том, какой видят главную мечеть республики духовенство и архитекторы — в нашем материале.

10 тысяч молящихся и 80-метровые минареты



Как стало известно «Реальному времени» из информированных источников, из трех предлагавшихся ранее мест «посадки» главного мусульманского храма Татарстана — в районе «Чаши», около парка «Кырлай» и в Адмиралтейской слободе — предпочтение с наиболее высокой вероятностью будет отдано первому варианту. Причем работы по проекту в последнее время активизировались.

По данным собеседника издания, Соборную мечеть собираются построить на специально намытом участке суши между «Чашей» и «Ривьерой» — перед будущим Парком горизонтов.

Проект держится в глубоком секрете — единственное, что удалось выяснить — мечеть будет рассчитана на 10 тысяч посетителей, а высота сооружения составит 80 метров. Соборная или джума-мечеть (пятничная мечеть) — это мечеть для коллективной молитвы, совершаемой всей мусульманской общиной в полдень пятницы, традиционно это большое архитектурное сооружение.

— Пока проекта нет, в Духовном управлении мусульман даже место пока не обсуждалось, — утверждает заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин. — А о масштабах можно будет говорить после того, как решится вопрос о размерах земельного участка.

«Нужно несколько гектаров земли и одобрение ЮНЕСКО»

По мнению Мухаметшина, оптимальной площадкой для Соборной мечети будет место, расположенное наиболее близко к центру Казани:

— При этом очень важно, чтобы там были обеспечены подъездные пути и было достаточно места для автомобильной стоянки. Нужно несколько гектаров земли, чтобы было где построить не только саму мечеть, но и вспомогательные помещения, медресе.

На вопрос о приоритетах ДУМ Татарсстана в плане архитектурных решений, заместитель главного муфтия ответил, что образцами тут могут в определенной мере служить мечеть Марджани или Апанаевская мечеть, но при этом заметил:

— Но нельзя сказать, что это наши татарские классические традиции, потому что о них мы можем судить разве что по Булгару или более поздней Касимовской мечети. А авторы более поздних мечетей, в числе которых были, кстати, и Кафтырев, и другие русские архитекторы, действительно очень хорошо чувствовали национальные традиции и при этом учитывали наше географическое положение, строили с учетом наших холодных климатических условий. Для своего времени это были шедевры архитектурного искусства, но сейчас технологии изменились, можно изменять и подходы. Думаю, надо посмотреть на Булгар. Соборная мечеть должна быть ближе к классике. И, безусловно, при выборе ее высоты и размеров, надо ориентироваться на то, чтобы она не терялась на фоне современной высотной застройки, и на то, чтобы ЮНЕСКО согласовало ее размещение в такой близости от Кремля.

Взаимосвязанные проекты

По данным источников «Реального времени», обнародовать решение о месте размещения Соборной мечети не удается пока из-за отсутствия четкого представления, как огромный храм на «острове» посреди Казанки будет сочетаться с Парком горизонтов, концепцию которого презентовал в феврале 2021 года французский ландшафтный архитектор Мишель Пена. Согласно этой концепции, между мостом Миллениум и Кировской дамбой должна появиться парковая зона в 40 га, представляющая собой семь зеленых линий, повторяющих береговую линию Казанки, со смотровыми и спортивными площадками, детскими игровыми зонами, пирсами, пляжем и так далее.

Намыв площадки под мечеть со вспомогательными сооружениями и многоместной автомобильной парковкой может нарушить гармонию «семи горизонтов». Да и пляжи — существующий при «Ривьере» и планируемый в Парке горизонтов — с загорающими в европейских купальниках и плавках отдыхающими не очень вписываются в «храмовую» концепцию этого участка берега.

По этой причине, говорят источники «Реального времени», проектировщики мечети выжидают, когда подготовят проект парка. А по парку окончательные решения не принимаются, поскольку ландшафтным архитекторам априори придется подстраиваться под решения главного мусульманского объекта республики.

«Это место — наиболее подходящее»

Перспективу строительства Соборной мечети на намытом участке земли в акватории Казанки «Реальное время» обсудило с одним из авторов мечети Кул Шариф Айваром Саттаровым. По мнению архитектора, предлагаемое место для Соборной мечети в акватории Казанки, вблизи от «Ривьеры» и «Татнефть арены» — самое подходящее для такого сооружения:

— Я изначально ратовал за это место. Оно — наиболее подходящее, мечеть здесь станет центром притяжения внимания.

— Но большой комплекс Соборной мечети может перекрыть другие объекты, например, закроет вид на «Чашу» с моста Миллениум.

— «Чаша» не является, на мой взгляд, особенно ценным архитектурным объектом. Это трудно назвать архитектурой — скорее уж скульптура. Другое дело, что ценность, безусловно, имеют скульптуры Даши Намдакова.

Современному району — суперсовременную мечеть

Отвечая на вопрос «Реального времени», какой архитектурный стиль он сам бы выбрал для Соборной мечети, Айвар Саттаров прежде всего отверг «классику»:

— В этом районе современная высотная застройка, поэтому и мечеть должна выглядеть суперсовременно. Это должна быть архитектура, не опирающаяся ни на османские, ни на арабские традиции. Язык современной архитектуры уже адаптирован к современной застройке, к небоскребам. Панорама правого берега Казанки — современная, и мечеть не должна выглядеть на ее фоне архаично. Как вариант, можно взять за образец мечеть шейха Зайда — Белую мечеть в столице Арабских эмиратов, которая является шедевром современной культовой архитектуры. Или выполнить ее в современных формах, такой опыт уже есть в Набережных Челнах — Придорожная мечеть, правда она камерная, небольшая. И в любом случае облик и высота мечети должны гармонировать с существующей застройкой берегов Казанки.

— А высота в 80 метров соответствует этим требованиям?

— Высотные отметки надо привести в гармонию как с правым, так и с левым берегом Казанки — место обязывающее! Мы, например, работая над проектом Кул Шариф, строили модель, определяли оптимальную высоту, глядя со стадиона, чтобы мечеть не выпадала из общего архитектурного контекста.

«Место подходящее, но в историческом месте разместить мечеть было бы более правильно»

— Место для Соборной мечети в районе «Ривьеры» — вполне подходящее, — считает заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Разместить ее там можно: здание крупное, там есть неплохая возможность транспортного подъезда и она хорошо будет просматриваться с левого берега, мостов, дамб, с воды… Хотя мне казалось, что она должна была появиться в исторической части города — в Старо-Татарской или Ново-Татарской слободе — это более свойственно для такого объекта. В окружении именно этих слобод, где зафиксированы быт и культура мусульманского населения, скажем, в районе грузового или пассажирского порта — это было бы, на мой взгляд, более правильно.

Что касается стилистики, то, по мнению градостроителя, новая мечеть должна быть «достаточно современным зданием, в котором присутствуют традиционные черты:

— Хотелось бы, чтобы культурные каноны были прочитаны потребителем, чтобы мечеть была узнаваема, чтобы было видно, что это не спортивный или концертный зал.

1 / 15 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов