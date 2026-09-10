Татарстанцы смогут следить за расписанием авиарейсов в «Максе»

Также чат-бот будет присылать уведомления об изменениях

Фото: Динар Фатыхов

В чат-боте «Госуслуги Республики Татарстан» в мессенджере «Макс» теперь можно проверять расписание авиарейсов аэропорта Казани. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Чтобы добавить рейс в сохраненные, нужно нажать на «звездочку» рядом с ним. После этого бот будет присылать уведомления об изменениях.

— В Татарстане мы планомерно развиваем экосистему мессенджера «Макс» и постоянно интегрируем в него новые полезные функции, чтобы жители могли решать повседневные задачи в одном окне, — пояснил замминистра Минцифры республики Алексей Клонцак.

Чат-бот «Госуслуги РТ» запущен в августе 2025 года. Сегодня через него можно оплатить ЖКУ, проверить штрафы, записаться к врачу или в МФЦ, оставить обращение в «Народном контроле».

Ранее сообщалось, что посадку на самолеты и поезда планируют проводить через «Макс».

Алсу Сабирзанова