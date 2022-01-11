Чем закончились новогодние праздники в Татарстане и ждать ли коронавирусных послаблений

Фото: Максим Платонов

За 10 дней Казань приняла 140 тысяч туристов

Праздничные мероприятия, связанные со встречей Нового года, в Татарстане по традиции стартовали почти за неделю до 31 декабря. В целом, по подсчетам всех структур, занимавшихся их подготовкой и проведением, в республике было проведено порядка 6 тысяч культурно-массовых и спортивных мероприятий, а их участниками стали почти 450 тысяч жителей региона и его гостей.

Согласно оценке вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, все мероприятия прошли на хорошем уровне, но не обошлось и без эксцессов и несчастных случаев. Итоги 10-дневных выходных представители правительства, Минкульта, Госкомитета по туризму, Госпожнадзора и казанской мэрии подвели сегодня на специальном брифинге.

Начали, как всегда, с позитивных новостей: туристический поток в Татарстан и его столицу начал возвращаться к доковидным показателям. За 10 дней в республике побывали более 140 тысяч туристов — до 2 января гостиницы и хостелы были заполнены на 79%, отметила Фазлеева, а потом уровень поднялся до 90%.

Среди излюбленных направлений гостей — Казанский кремль, другие достопримечательности столицы Татарстана, интерес у туристов вызывает остров-град Свияжск, Великий Болгар, музеи Елабуги и Чистополя.

Согласно оценке Лейлы Фазлеевой, все новогодние мероприятия прошли на хорошем уровне, но не обошлось и без эксцессов и несчастных случаев. Фото: tatarstan.ru

Почти 3 тысячи гостей, среди которых не только из других регионов, но и жители РТ, сумел принять татарский Дед Мороз, проживающий в селе Кырлай, — Кыш Бабай вместе со своей внучкой Кар Кызы. В прошлом году резиденция выиграла грант Федерального агентства по туризму, за счет которого обновила внешнее и внутреннее убранство, что, несомненно, считают спикеры, прибавило популярности этой туристической точке.

Особо Лейла Фазлеева остановилась на таком новогоднем проекте, как «Елка желаний». По ее словам, в этом году от детей поступило порядка тысячи обращений к Деду Морозу.

В письмах маленькие жители республики просят о встрече с президентом РТ, поездке в Москву, Санкт-Петербург или на Байкал, немало просьб подарить различные гаджеты. Но, как заметила вице-премьер, в большинстве своем это не истинные желания детей, а «подсказки» их родителей. Кстати, детские письма продолжают приходить на адрес правительства Татарстана, а те, что приходили в аппараты Кабмина и президента, не остались без внимания, отметила на брифинге спикер.

Кроме того, все новогодние каникулы на территории Татарстана работали пришкольные и загородные лагеря — всего 144 заведения, где смогли отдохнуть более 4 тысяч школьников.

Фото: Максим Платонов

Туристы предпочитают Казанский кремль и татарского Деда Мороза

Свою лепту в увеличение турпотока внесли специально организованные чартерные рейсы в Казань самолетом из Москвы, что предполагало проживание и специальную культурную программу, дополнила доклад вице-премьера замглавы Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева. Скидочными условиями (от 14 тыс. руб. на человека) воспользовались без малого 800 человек.

Еще более 510 туристов привезли в новогодний город-миллионник и три чартерных поезда. Туристы по железной дороге приезжали из Ижевска, Самары, Пензы, Ульяновска и других городов Приволжского федерального округа.

Для взрослых тур со спецпрограммой обходился от 10 тысяч рублей, для ребенка от пяти до десяти лет — от 7 тысяч.

Как отметила Айгуль Балахонцева, на первом месте предпочтений у туристов, приезжающих в Татарстан в этом году, стали посещение новогодних елок Казани и тур на остров Свияжск — они заняли 80% из общего списка услуг. На втором месте по запросам и популярности (18%) — экскурсия в резиденцию Кыш Бабая и посещение Раифского монастыря на Рождество.

Как отметила Айгуль Балахонцева, на первом месте предпочтений у туристов, приезжающих в Татарстан в этом году, стали посещение новогодних елок Казани и тур на остров Свияжск. Фото: tatarstan.ru

Кстати, с 18 января в России стартует очередной этап программы туристического кешбэка — за путешествие по стране правительство снова будет возвращать 20% от стоимости тура, но не больше 20 тысяч рублей. Выбрать за время этого этапа направление и оплатить его россияне смогут до 12 апреля.

Цена иллюминации центральной елки — «вопрос на самом деле сложный»

Местом притяжения не только туристов, но и жителей районов Татарстана в праздничные дни становится Казань. По словам начальника Управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова, в городе в этом году организовали 115 елочных городков, а главной точкой праздника стала центральная елка у «Чаши», обустройство которой обошлось муниципалитету почти в 43 млн рублей. На вопрос одного из журналистов о том, какова цена вопроса новогодней иллюминации, Абзалов от ответа ушел. Он отметил лишь то, что новогоднюю ночь он провел возле центральной елки и слышал отзывы о ней гостей города — а ее в ночь на 1 января посетили около 34 тысяч человек, и «всем понравилось».

— Этот вопрос на самом деле сложный. Все мы стремимся к Новому году, и все мы украшаем свое жилище, свой дом… Предприятия, организации украшают свои входные группы, кто-то более ярко это делает, некоторые организации устанавливают елки. Поэтому стоимость оформления, наверное, здесь будет некорректно называть. Подвести итоги, наверное, можно, какие-то оценочные действия сделать и дать, во сколько в итоге обошлось это все, но я думаю, это будет не очень корректно. Что касается казанской центральной елки, то она устанавливается не первый год. Поэтому цена самой конструкции — одна, цена установки — вторая, — отметил начальник Управления культуры.

Фото: Максим Платонов

Также он сообщил, что с 20 декабря по 9 января в Казани прошло более 200 культурных и спортивных массовых мероприятий, работали более 20 катков, 70 хоккейных коробок, восемь освещенных лыжных трасс. Они продолжат работать, а вот с елочными городками попрощаются до следующего Нового года уже в эти выходные. Затем Абзалов пригласил казанцев стать участниками благотворительной акции «Добрый каток», где на аукцион выставят плакаты и афиши, подписанные российскими звездами. Все вырученные средства передадут в «Фонд Анжелы Вавиловой» и фонд «Забота».

Пожары, ДТП и антиковидные нарушения

Не обошлось в длительные выходные дни и без инцидентов. Лейла Фазлеева посетовала — сколько бы ни просили родителей не разрешать детям кататься на тюбингах, все равно найдутся те, кто упорно предпочитает именно этот вид катания с горок. Как результат — 35 несчастных случаев с различными травмами. Вдобавок ко всему холодные дни и бесконтрольное пребывание на улице детей приводят к их обморожениям — зафиксировано три таких случая.

Метели, снегопад и, безусловно, несоблюдение ПДД стали причиной 84 ДТП на дорогах республики. В авариях пострадали 17 детей, двое погибли.



Кроме того, в разных районах республики, по общим подсчетам, произошло 110 пожаров. Они стали причиной гибели семи человек, травмы различной степени тяжести получили шесть татарстанцев, привел печальную сводку заместитель главного госинспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин. Больше всего пожаров произошло в жилом секторе — 83 случая.

И все же, отметил он, статистика, по сравнению с прошлогодним периодом выходных, улучшилась: количество пожаров сократилось на 20%, число погибших — на пять. Главные причины возгораний остаются неизменными — несоблюдение правил безопасности при обращении с огнем, а также неисправность печей, каминов и дымоходов.

Максим Трущин отметил, что главные причины возгораний остаются неизменными — несоблюдение правил безопасности при обращении с огнем, а также неисправность печей, каминов и дымоходов. Фото: tatarstan.ru

Еще шесть пожаров, отметил Трущин, возникли из-за неправильного обращения с пиротехникой — нарушение правил ее использования привело к травмам головы и кистей рук у пяти человек, в их числе и один ребенок (Пестречинский район), в руках которого взорвалась петарда, он получил ожоги. Новогодний салют спалил дом в Зеленодольском районе в деревне Ореховке — из-за неосторожности и невнимательности незадачливого пиротехника залпы салюта устремились не вверх, а в соседний дом, в результате вспыхнул пожар, который уничтожил 70 кв. метров строения.

Специальные группы инспекторов Госпожнадзора присутствовали на всех массовых мероприятиях с участием детей — таковых по РТ было проведено 2 700, выходили в рейды в больницы и другие заведения с ночным пребыванием в них людей, следили за местами продажи пиротехники — таких рейдов было более 1 600.

Сотрудникам надзорного ведомства удалось выявить 18 фактов незаконной реализации пиротехники — «отличились» Казань, Набережные Челны, Чистополь, Сармановский и Алексеевский районы. Также пресекли свыше 1,7 тыс. запусков пиротехники в неустановленных местах и с нарушением требований пожарной безопасности. Дислокация «неудавшихся» салютов — Казань, Челны, Зеленодольск, Мамадыш, Елабуга.

Фото: realnoevremya.ru

— За применение пиротехники в неустановленных местах в отношении 123 граждан были возбуждены административные дела. В отношении 96 граждан приняты меры административного воздействия в виде штрафов, — отметил Трущин.

В завершение брифинга Лейла Фазлеева на правах главы республиканского оперштаба по противодействию распространению коронавируса отметила, что во время праздничных дней в республике проводились рейды — было проведено более 400 проверок, «порядка 10% учреждений допускают нарушения антиковидных мероприятий», констатировала она:



— Ограничения, которые предусматривались, они были запланированы на период проведения праздничных мероприятий. Дальнейшая их судьба в послаблении — она зависит от следующей недели: будем наблюдать, смотреть… Безусловно, сегодня в связи с тем, что есть снижение заболеваемости, опять начинается история с несоблюдением масочного режима, несоблюдением режима термометрии, где-то достаточно вальяжно проверяют QR-код на входе… Но проверки идут, МВД продолжает работать, протоколы составляются, протоколы по линии Роспотребнадзора составляются, работа не прекращается… Работаем в режиме тех ограничений, которые были установлены. Пока реально, несмотря на снижение заболеваемости, мы с вами должны понять, что меры соблюдать необходимо.

Ангелина Панченко