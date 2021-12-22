Следствие требует арестовать ректора КФУ Гафурова по делу об убийстве

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда.

Следствие требует арестовать Гафурова. Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

О его задержании стало известно сегодня утром. Как сообщил «Реальному времени» источник, это связано с делом о заказном убийстве. Вчера вечером ректора КФУ увезли в Москву. Дело находится в центральном аппарате СКР.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне Гафуров принимал участие в церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». В пресс-службе вуза официально не прокомментировали инцидент, лишь уточнили, что вуз работает в прежнем режиме.



По данным СМИ, Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс» Адыгана Саляхова. Ректора КФУ заподозрили в заказном убийстве депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова 28 августа 1999 года.



Татьяна Леухина