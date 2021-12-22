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Следствие требует арестовать ректора КФУ Гафурова по делу об убийстве

14:35, 22.12.2021 5
Следствие требует арестовать ректора КФУ Гафурова по делу об убийстве
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда.

Следствие требует арестовать Гафурова. Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

О его задержании стало известно сегодня утром. Как сообщил «Реальному времени» источник, это связано с делом о заказном убийстве. Вчера вечером ректора КФУ увезли в Москву. Дело находится в центральном аппарате СКР.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне Гафуров принимал участие в церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». В пресс-службе вуза официально не прокомментировали инцидент, лишь уточнили, что вуз работает в прежнем режиме.

По данным СМИ, Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс» Адыгана Саляхова. Ректора КФУ заподозрили в заказном убийстве депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова 28 августа 1999 года.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Вот так и избавимся от части татар в местной власти...
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    Анонимно 22 дек
    Вы провокатор?
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  • Анонимно 22 дек
    Вовремя надо уходить.
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  • Анонимно 22 дек
    С ума сойти, кому ещё верить?
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  • Анонимно 22 дек
    Ректор честен и не может быть тем кем его представляет СМИ.
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