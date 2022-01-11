Гафуров обжаловал арест по делу о причастности к убийству

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров обжаловал решение суда о заключении его под стражу по делу о причастности к убийству. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Гафуров обвиняется по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму, пишет ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

22 декабря Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета до 21 февраля 2022 года. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Свою вину Гафуров не признает.



Все детали громкого дела — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина