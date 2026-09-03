«Сейчас пожарные — как военные: одни тушат, другие отстреливаются»

Главе МЧС РФ Александру Куренкову показали на выставке в Казани новейшие средства тушения пожаров после атак БПЛА

Фото: Сергей Козлов

«Здесь смоделирована реальная пожарная ситуация, когда горит пластик, бумага, картон и текстиль одновременно. Через 2—3 минуты вы увидите, как огонь мгновенно охватит все здание», — предупредили Александра Куренкова, когда тот надел очки виртуальной реальности (VR/AR). Отработать навыки спасения в условиях горящего предприятия глава МЧС РФ решил в самом начале обхода XVI Международного салона «Комплексная безопасность — 2026». И это не просто так — пожары повышенной сложности неизбежны после совершения атак БПЛА на промышленную инфраструктуру, говорят участники выставки. Кто научился тушить сжиженный газ, почему выросли страховые риски у промпредприятий и какую противопожарную защиту выстраивает Ozon — в материале «Реального времени».

Пожарные работают в условиях, приближенных к военному времени

На следующий день после прилета в Казань глава МЧС РФ Александр Куренков отправился в выставочные павильоны XVI Международного салона «Комплексная безопасность — 2026». На этот раз экспозицию разделили на две части — в первом зале собрали тех, кто занимается пожаротушением, и прежде всего пожаров повышенной категории. Во втором разместили разработчиков и производителей средств автоматизации и прогнозирования ЧП. В общей сложности в экспозиции участвовали 280 российских и зарубежных предприятий и организаций, обеспечивающих безопасность. К слову, Татарстан разместил стенд во втором павильоне, так как в республике не производятся средства тушения.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Магистральной темой салона остается борьба с пожарами: из-за регулярных атак БПЛА противопожарная защита промышленной инфраструктуры приобрела небывалую остроту. «Сейчас пожарные — как военные: одни тушат, другие отстреливаются», — заметил в разговоре с «Реальным временем» один из участников выставки.

Подразделениям МЧС РФ приходится перестраиваться, переоснащать парк техники и средства защиты, нарабатывать новые навыки. «Сами понимаете, что такое чрезвычайные ситуации. И это не про лесные пожары, не про непотушенную сигарету в квартире», — заметил в разговоре с «Реальным временем» один из высокопоставленных генералов МЧС, отвечая на вопрос о динамике пожаров в регионах. Теперь эта статистика не раскрывается и фактически приравнена к военным сведениям. Соответственно, не раскрываются и показатели времени тушения.

Спасатель должен быть уверен в своих действиях

Глава МЧС РФ начал обход с первого зала, где средства тушения очагов опасного огня демонстрировали около 30 российских предприятий. Возле стенда Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны Александр Куренков поинтересовался, как сейчас готовят пожарных.

Оказалось, немало времени отводится подготовке на тренажерах, ради этого институт разрабатывает сценарии ЧП, основанные на реальных событиях. Увидеть их глава МЧС смог в очках виртуальной реальности (VR/AR).

— Здесь смоделирована реальная пожарная ситуация, когда горит пластик, бумага, картон и текстиль одновременно. Через 2—3 минуты вы увидите, как огонь мгновенно охватит все здание, — предупредили Александра Куренкова, когда тот надел очки.

Глава Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны Эдуард Идрисов сообщил, что пожарная нагрузка учитывает горение нескольких типов материалов. «Тестирование всей программы обучения пройдет в октябре с приглашением специалистов, которые непосредственно тушили пожары», — рассказал он. После этого программу профессиональной подготовки собираются утвердить и запустить с 2027 года. В нее будут включены нормативы по тушению пожаров в разных средах. Подготовка пожарных по этим программах будут вестись на первом полигоне МЧС РФ в Татарстане.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Эти тренажеры максимально приближены к действительности: с пожаром, с отказами и со всеми нештатными ситуациями. Их создают те, кто сам был в непростых условиях. Самое главное — спасти жизнь человека, того, кто тушит, и тех, кого тушат. Пожарный должен настолько быть уверен в своих действиях, чтобы спасти тех, кому нужна помощь. Поэтому акцент ставится на сохранение жизни. В игрушки играть никто не хочет, — заметил гендиректор ИСЦ «Эринтек» Шалбус Карибов.

«Пурга» тушит опасный метан и пропан, а Ми-38 не дождался главного гостя

— Никто в мире не научился тушить возгорание сжиженного природного газа, процесс тушения неуправляемый, если топливо растекается, — рассказал глава Национальной академии наук пожарной безопасности Геннадий Куприн.

Причина: температура кипения у метана — минус 160 градусов, у пропана — минус 40 градусов. Снизить температуру невозможно. Единственное, что позволяет блокировать метановые пожары, — установки «Пурга» с особым содержанием пены, рассказал он. «Установки доказали свою эффективность при нападении БПЛА, когда интенсивность пожара высока, идет быстротечное развитие, большие тепловые потоки», — сообщил Геннадий Куприн. В них применяется необычная пена: за счет комбинации двух видов — одна охлаждает, другая — изолирует пожар. Применяется при тушении не только лесных пожаров, при тушении боеприпасов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Глава МЧС РФ осматривал выставку в течение трех часов и все-таки не успел выйти на третью площадку возле «Казань Экспо». Здесь под ярким солнцем красовался вертолет Ми-38 в поисково-спасательной версии: МЧС РФ стало стартовым заказчиком сложной машины в отечественном вертолетостроении. «Если он сейчас взлетит, то снесет все вокруг», — говорили работники, готовившие борт к визиту главы МЧС РФ. Позже на площадку подошел гендиректор КВЗ Николай Яковлев, но так и не дождался высокого гостя.

— В 2025 году в состав авиапарка МЧС России поступили четыре первых многоцелевых вертолета Ми‑38. В настоящее время ведется подготовка экипажей, — говорится на сайте МЧС РФ. — В рамках дальнейшего развития арктической авиагруппы планируется расширение географии базирования вертолетов Ми‑38. После завершения работ по подготовке аэродромной инфраструктуры и летного состава воздушные суда предполагается разместить на ключевых точках — в Сабетте, Диксоне, Тикси, Певеке и Анадыре. До конца 2026 года ожидается поступление в авиапарк еще пяти единиц данной техники.

Страховщики повышают плату на риск

Из-за рисков пожаров предприятиям приходится заниматься укреплением систем безопасности. «Сейчас страховые компании занимают жесткую позицию: прежде чем обсуждать условия полиса, они направляют к пожарным инспекторам. Те, в свою очередь, выдвигают ряд требований: обустройство обвалования, защита резервуаров, установка дополнительных гидрантов и организация новых подъездных путей. Пока эти предписания не будут выполнены, страховщики отказываются заключать договор. Процесс идет, но довольно медленно. При этом размер страховой премии напрямую зависит от оценки рисков: чем выше вероятность происшествия, тем дороже обходится страховка, независимо от того, реализуется ли этот риск на практике», — рассказывают участники выставки.

В поисках эффективной защиты находятся и маркетплейсы. Им необходимы комплексные решения: от систем обнаружения и раннего оповещения о дронах до сервиса автономной доставки. Ozon заинтересовался дронами по контролю среды и прорабатывает доставку грузов из города в пригород (на расстояние 20—30 км) с себестоимостью 150 рублей за отправление.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это предельная цена, которую готовы платить маркетплейсы, и мы полностью вписываемся в этот бюджет, — рассказал представитель компании — резидента «Иннополиса».

Сейчас доставка «последней мили» в удаленные районы требует ожидания загрузки транспорта, что занимает до двух недель. В случае возврата товара процесс повторяется. Ожидается, что эксперимент заработает в будущем году, когда оператор согласует воздушные коридоры, что сделает процесс быстрым, безопасным и независимым от наполняемости грузовиков».

1 / 26 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов