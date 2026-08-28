Объем перевозок РФ и Казахстана достиг 56,1 млн тонн

Стороны также договорились о мерах по увеличению пропускной способности на железнодорожном пункте пропуска «Илецк-1»

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Казахстан продолжают наращивать взаимные поставки. По данным Минтранса РФ, по итогам 2025 года общий объем перевозок между двумя странами составил 92 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в 2024 году.

— За семь месяцев 2026 года перевезено 56,1 млн тонн грузов, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года, — сообщило ведомство в социальных сетях.



Вопросы сотрудничества обсудили на встрече замминистра транспорта России Валентина Иванова и вице-министра транспорта Казахстана Максата Калиакпарова. Они посетили железнодорожный пункт пропуска «Илецк-1», где в том числе поговорили о повышении его пропускной способности и ускорении обработки грузов. Стороны договорились принять комплекс мер для решения этих задач.

Ранее сообщалось, что в банках стран Евразийского экономического союза выросли комиссии за пополнение счетов наличными рублями. В ряде кредитных организаций сборы для физических лиц достигли 15%, а один из белорусских банков установил тариф в 20%.



Вадим Вахрушев