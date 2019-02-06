Джон Райс: «Мы готовы участвовать в проектах для повышения надежности и эффективности энергетики Татарстана»

Председатель GE Gas Power о результатах сотрудничества с Татарстаном и новых перспективах в республике

Фото: Роман Хасаев

Мировой лидер промышленности и цифровых технологий General Electric давно и успешно сотрудничает с Татарстаном в области энергетики. В Казань делегация американской корпорации прибыла во главе с председателем GE Gas Power Джоном Райсом, чтобы обсудить перспективные направления и возможности для дальнейшей совместной работы. В интервью интернет-газете «Реальное время» господин Райс рассказал, как GE планирует развивать сотрудничество с Татарстаном, локализовывать в России технологии, а также о том, какие инновации определяют облик энергетики будущего.

«У нас есть идеи, как повысить мощность ГТУ на ТЭЦ-3»

— Господин Райс, у General Electric есть хороший опыт сотрудничества с предприятиями Татарстана, в том числе и с компаниями Группы ТАИФ. Как вы оцениваете результаты этого сотрудничества?

— Партнерство с ГК ТАИФ и в целом с Татарстаном для нас очень важно. Мы очень высоко ценим ту работу, которую проводит президент Рустам Минниханов для того, чтобы сделать республику привлекательной для бизнеса. Наш успех здесь — прекрасный пример той работы, которая была проделана. И, конечно, наше партнерство с ТАИФ — самый важный аспект этой работы.

— Полтора года назад на Казанской ТЭЦ-3 успешно запустили в работу ГТУ производства General Electric. По вашей оценке, как работает турбина сейчас?

— Мы полностью удовлетворены результатом. Это одна из самых эффективных турбин в мире. И самая эффективная в России. Ее КПД превысил изначально заявленный нами порог. Это также прекрасный пример того, как мы относимся к своим обязательствам. Мы не только выполняем свои обещания, но стараемся превосходить ожидания заказчика.

Ввод в эксплуатацию нашего совместного проекта — модернизированной Казанской ТЭЦ-3, очевидно, существенно повлиял на снижение дефицита электроэнергии в регионе



— На совещании в головном офисе ГК ТАИФ обсуждалась возможность повысить мощность турбины. Озвучивалась цифра в 430 МВт. Возможно ли довести мощность до такого уровня?

— Наша техническая команда понимает, что цель Группы ТАИФ — максимально увеличить выходную мощность. У нас есть конкретные идеи по достижению мощности в 410—415 МВт. И мы также будем рассматривать другие возможности, чтобы реализовать их с оптимальными затратами.

«Разработка технологии газовой турбины заняла 60 лет»

— Казань — второй энергообъект, где установлена ГТУ такой мощности. Где еще установлены подобные турбины и насколько они успешны?

— Теперь подобные турбины работают по всему миру — их уже более 40. И мы получили заказы еще более чем на 80 установок.

— Как бы вы оценили роль ГТУ в решении проблемы энергодефицита Казани?

— Я встречался с президентом Татарстана, и он очень позитивно оценил наше сотрудничество с Группой ТАИФ. Ввод в эксплуатацию нашего совместного проекта — модернизированной Казанской ТЭЦ-3, очевидно, существенно повлиял на снижение дефицита электроэнергии в регионе.



Российские производители газовых турбин определенно могут нарастить свои возможности, но это требует времени







— Попытки создать российские аналоги импортных газовых турбин пока сложно назвать успешными. На ваш взгляд, чего нашим специалистам не хватает в этом вопросе?

— Я высокого мнения о возможностях российских производителей. Но здесь нужно понимать, что разработка технологии газовой турбины заняла у GE 60 лет. И наши технологические возможности сегодня основаны на той работе, которую мы проделали за все это время. Поэтому я считаю, что российские производители определенно могут нарастить свои возможности, но это требует времени. Наше сотрудничество с «Интер РАО» и наши намерения дальше расширять это сотрудничество говорят о готовности GE стать партнером России в достижении этой цели.

— В каких регионах уже есть или еще планируется локализация производства оборудования на базе технологий GE?

— У нас уже есть совместное с «Интер РАО» и ОДК предприятие по выпуску локализованных газовых турбин в Рыбинске (установки типа 6F.03 — ранее 6FA — мощностью более 80 МВт,— прим. ред.). В Калуге успешно работает наш сервисный центр по ремонту газотурбинного оборудования. На Дальнем Востоке в городе Большой Камень строится наш совместный с «Роснефтью» завод по производству винто-рулевых колонок для морских судов.

— У ТАИФа амбициозные планы по развитию проектов в энергетике и нефтехимии в Казани и Нижнекамске. Собираетесь ли вы в дальнейшем принимать участие в этих проектах?

— Определенно, да. Это уже мой четвертый приезд в Казань и четвертая серия переговоров с Альбертом Шигабутдиновым. Я считаю его хорошим другом и в то же время сильным переговорщиком. Именно так и должен делаться бизнес. Во время моего первого визита Альберт Шигабутдинов рассказал о планах компании и о возможностях для GE участвовать в осуществлении этих планов. В этот раз я увидел большой прогресс в реализации наших совместных проектов. И впереди нас ждет еще множество возможностей для расширения успешного партнерства.

Потенциал сотрудничества GE с Татарстаном в энергетике весьма значителен. Например, наша совместная работа может включать замену старых паровых установок высокоэффективными парогазовыми энергоблоками



— По вашему мнению, какие мировые технологии будут определять энергетику будущего?

— Трендом в современной глобальной энергетике являются три параллельных процесса, начинающиеся на букву D: Decarbonization (снижение углеродного следа), Digitalization (внедрение цифровых технологий), Decentralization (генерация в точке потребления). Именно они задают вектор развития технологий в отрасли: снижение выбросов, повышение эффективности оборудования за счет применения передового программного обеспечения и решения для распределенной генерации. GE активно работает по всем этим направлениям.

В таких регионах, как Татарстан, отличающихся динамичным ростом и концентрацией промышленности, мы также видим значительные возможности для внедрения передовых технологий по всем трем направлениям. Поэтому потенциал сотрудничества GE с Татарстаном в энергетике весьма значителен. Например, наша совместная работа может включать замену старых паровых установок высокоэффективными парогазовыми энергоблоками, а также повышение производительности существующих блоков путем их модернизации с использованием инновационных материалов и цифровых технологий.

У электроэнергетического бизнеса были некоторые сложности и в ближайшие месяцы нам предстоит много работы для их преодоления



— В этой связи может ли появиться совместный сервисный центр GE и ТАИФ?

— Мы обсуждали эту возможность с господином Шигабутдиновым. И пришли к выводу, что, если установленные энергетические мощности в Татарстане будут расти, то однажды возникнет смысл в размещении подобного центра в регионе. И мы совместно с ТАИФом вернемся к рассмотрению возможности его создания.

— С какими итогами компания завершила 2018 год?

— У нас есть несколько подразделений, которые показали очень хорошие результаты за 2018 год: авиация, здравоохранение, нефтегаз. У электроэнергетического бизнеса были некоторые сложности и в ближайшие месяцы нам предстоит много работы для их преодоления. Я уверен, что трансформация, которую сейчас проходит компания, сделает ее сильнее и заложит прочную основу для дальнейшего роста бизнеса.

Алина Губайдуллина, фото Романа Хасаева