Росстат: рост алюминия на 4,6% и снижение чугуна на 2,2% в июле
Нелегированная сталь выросла на 8,8%, а легированная упала на 6%
Росстат опубликовал данные о производстве основных видов металлопродукции в июле 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.
Динамика производства:
- Первичный алюминий — рост на 4,6% к июлю 2025 года и на 1,4% к июню. За январь — июль прирост к прошлому году составил 7,8%.
- Чугун — выпущено 4 млн тонн, что на 2,2% ниже уровня июля 2025 года и на 0,4% меньше июньского показателя. За семь месяцев объем выплавки сократился на 5,3% (28,3 млн тонн).
- Нелегированная сталь — производство выросло на 8,8% к прошлому году, достигнув 4,8 млн тонн, но упало на 2,1% по сравнению с июнем. С начала года выпуск снизился на 1,9% (31,2 млн тонн).
- Легированная сталь — в июле выпущено 1 млн тонн, что на 6% меньше, чем год назад, но на 10,1% больше, чем в июне. За семь месяцев падение к прошлому году составило 17,7% (6,9 млн тонн).
Ранее сообщалось, что Роснедра отчитались об открытии четырех новых месторождений углеводородов в первом полугодии 2026 года.
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