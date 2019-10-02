НКНХ и КОС подписали с Siemens контракт на техническое обслуживание электростанций на РЭН-2019
Сегодня в первый день Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя — 2019», проходящем в Москве, руководство немецкой компании Siemens, ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» при личном участии председателя Совета директоров предприятий Руслана Шигабутдинова подписали два долгосрочных соглашения о сервисном обслуживании электростанции для «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза».
Помимо этого сегодня был подписан контракт на строительство парогазовой электростанции мощностью 250 МВт для нужд КОСа.
Сумма всех трех контрактов составляет 290 млн евро.
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