Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорта» стал чемпионом в самом престижном классе русских гонок

Сегодня, 8 сентября, в Сочи прошел заключительный этап российской серии кольцевых гонок.

По итогам сезона победу в первенстве класса «Туринг» одержал пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин.

Перед последним этапом пилот казанской команды опережал своего ближайшего преследователя в лице Кирилла Ладыгина на 15 очков. Благодаря сегодняшней победе во второй гонке в Сочи Брагин стал недосягаем для соперников.

Это уже седьмой титул Брагина и четвертое подряд чемпионство пилота команды «ТАИФ Моторспорт» в самом престижном классе серии «Туринг», что является рекордом соревнований.