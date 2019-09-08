Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорта» стал чемпионом в самом престижном классе русских гонок
Сегодня, 8 сентября, в Сочи прошел заключительный этап российской серии кольцевых гонок.
По итогам сезона победу в первенстве класса «Туринг» одержал пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин.
Перед последним этапом пилот казанской команды опережал своего ближайшего преследователя в лице Кирилла Ладыгина на 15 очков. Благодаря сегодняшней победе во второй гонке в Сочи Брагин стал недосягаем для соперников.
Это уже седьмой титул Брагина и четвертое подряд чемпионство пилота команды «ТАИФ Моторспорт» в самом престижном классе серии «Туринг», что является рекордом соревнований.СпортОбщество Татарстан
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