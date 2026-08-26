Урожай зерна в РФ превысил 100 млн тонн

Средняя урожайность выросла на 4,3%, до 36 центнеров с гектара

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Минсельхоз России сообщил о ходе уборочной кампании. По информации ведомства, на данный момент аграрии обмолотили 27,9 млн гектаров, что составляет больше 65% от общей площади зерновых и зернобобовых.

— Собрано 100,5 млн тонн зерна, что выше уровня прошлого года на 12,5%. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, — сообщает ведомство.

Урожайность в этом году тоже выросла — в среднем она составляет 36 центнеров с гектара, что на 4,3% выше прошлогоднего показателя.

Положительная динамика, по словам представителей ведомства, связана с активным применением современных агротехнологий, селекционных разработок, удобрений, средств защиты растений и цифровых решений.

Ранее сообщалось, что товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем за январь — июль 2026 года вырос на 34,4%.

Вадим Вахрушев