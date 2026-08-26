Роснедра отчитались об открытии четырех новых месторождений

Крупнейшее из них — Пугачевское нефтегазоконденсатное месторождение

В России за первые шесть месяцев 2026 года обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов.

— Поставленные на государственный баланс месторождения УВС включают в себя среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение в Оренбургской области, — сообщает ТАСС.

Остальные три месторождения — небольшие по объемам нефти — находятся в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Глава Роснедр отметил, что, судя по предыдущим годам, основные открытия, которые подтверждаются утверждением запасов, обычно приходятся на конец года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году нефтегазохимические предприятия Татарстана произвели продукции на 2 трлн 870 млрд рублей.

Вадим Вахрушев