В попечительский совет РФС вошел президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов

19 сентября в Москве состоялось второе заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), в работе которого приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, помощник президента России Игорь Левитин, а также руководители крупнейших российских компаний.

На втором заседании совет пополнили — член совета директоров АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов и президент строительной компании «Альянс» Муса Бажаев.

На заседании обсуждались новые коммуникационная и маркетинговая стратегии РФС. Рассматривались также основные стратегические вопросы, касающиеся развития российского футбола, и основные предложения, которые планируется включить в повестку заседания предстоящего совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта. Кроме того, был поднят такой вопрос, как ответственность регионов за развитие спорта, возвращение дворового футбола и занятий футболом в школах, создание центров по повышению квалификации тренеров.

Справка

Попечительский совет был создан в июле текущего года по инициативе председателя правления, члена совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона и генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова (в феврале 2019 года возглавил РФС).

Главными целями и задачами органа являются: содействие эффективной организации взаимоотношений РФС по реализации его уставной деятельности с бизнес-сообществом России и зарубежных стран, с органами государственной власти и органами местного самоуправления; содействие органам управления РФС в поиске дополнительных источников финансирования деятельности союза; участие в выработке и реализации мер, направленных на пропаганду футбола и его популяризацию в стране.

В попечительский совет на 19.09.2019 входят: председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, председатель совета директоров АВН Holdings S.A., председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк»Петр Авен, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент ОАО «Группа Альянс» Муса Бажаев, генеральный директор -председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, Министр спорта РФ Павел Колобков, помощник президента России Игорь Левитин, председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов, заместитель председателя правления — директор департамента развития коммуникаций ПАО «НОВАТЭК», председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.