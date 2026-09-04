Славянские танцы и Джалиль на китайском языке

В «Созвездие-Йолдызлык» приплыл пароход «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

Шанхайско-казанский «Джалиль». Фото: Динар Фатыхов

В Казань приплыли участники фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026». В «Созвездии-Йолдызлык» они показали эскизы, созданные во время поездки. Среди участников — казанцы: актеры студии «Апуш» и студенты театрального училища и института культуры. Работали они вместе с коллегами из других регионов, а также Китая и Кыргызстана.

«Апуш» вернулся

Одна из учительниц, ведущая группу школьников от автобусной остановки, предупредила: главное — отметиться на пять минут, потом можно уходить. Но, кажется, никто не ушел.

Алия Файзрахманова вспоминает, что здесь начиналась ее театральная служба — ведь до 2012 года в холодном аварийном здании находился Кариевский театр, который после превратился в практически новенькую арт-резиденцию «Созвездие-Йолдызлык». Сегодня Алия пришла поддержать своих. В числе участников «ГИТИСФЕСТа» — 65 лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье». А среди них — детская татарская театральная студия «Апуш», которой Файзрахманова руководит.

До появления этой студии казанцы в «Театральном Приволжье» даже в десятку не попадали, отмечает Алия, а теперь постоянно на первых местах. Помимо победителей фестиваля, также в проекте участвуют студенты из России, Кыргызстана и Китая, которые в столовой «Созвездия» с удовольствием едят эчпочмаки. Всего на «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» приехало 146 участников, включая актеров, режиссеров, художников, танцоров и певцов.

— Вот в моем детстве таких проектов не было, — отмечает заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Апуш» открывает вечер эскизом спектакля «Сказка о потерянном времени» по пьесе Евгения Шварца — это работа режиссера Екатерины Венедиктовой и художника–постановщика Элины Озолс.

Эскиз про мальчика Петю Зубова (сорвавший на репетициях голос Самат Валиуллин), который слишком много уделял внимание играм, а не учебе, начинается по сути с «Хәерле кич, кадерле дуслар, исәнмесез!» — помимо основных героев, в спектакле есть ведущий (Зульфат Ахкямов). А герой Вася Зайцев поет «Алмагачлары». Задник украшен рисунками мелом, при этом, по сюжету, юные актеры играют седых стариков.

Самат Валиуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После аплодисментов прямо на сцену идут студенты-критики во главе с Григорием Заславским и делятся мнениями. Экс-ректор ГИТИСа вспоминает постановки студентов Кембриджского университета «Редуцированный Шекспир», там тоже старались максимально быстро пересказать известные сюжеты.

— Очень важно не потерять этот момент трагедии, когда каждый из молодых людей осознает, что он кто-то другой, внешне и внутренне, — говорит Заславский, а после добавляет: — Видно, как вы взаимодействуете, и хочется этого взаимодействия чуть больше, потому что вы действительно удивительно свободны для такого эскиза. И всего лишь нескольких репетиций. Очень здорово, что вы такие живые и замечательные. Спасибо вам.

Как и другие постановки, сказка по Шварцу создана на теплоходе «А.С. Попов» во время поездки, которая началась в Саратове. Там, например, показывали подготовленные за пару дней репетиций эскизы по Михаилу Булгакову — «Дьяволиаду» и «Багровый остров». После этого пришел черед Самары. Казань — третий город в маршруте.

Китайские девушки и Муса Джалиль. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Две группы совершенно несоединимых артистов

Эскиз спектакля «Моабитская тетрадь» режиссер Ираклий Патаридзе с художником-постановщиком Максимом Филипповым ставит со студентами Шанхайской театральной академии, Казанского театрального училища и Казанского института культуры.

Практически весь текст состоит из стихотворений Мусы Джалиля. Китайцы больше отвечают за пластику (и потому тонкие девушки вплывают в сон поэта под стихи), а казанцы — за текст. Но ближе к концу небольшой постановки звучат китайские переводы строк Героя Советского Союза — почему-то это самая трогательная часть спектакля: «О, небо с душою крылатой! Я столько бы отдал за взмах!..».

— Получив в свое распоряжение две группы совершенно несоединимых артистов, мне кажется, вы смогли использовать то замечательное, что могла дать в эту историю каждая из этих групп, — отмечает Заславский.

Ижевская «Радуга». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Танцы по фольклористике

Финал вечера занял эскиз хореографического спектакля «Под одним небом». В основе работы режиссера Анастасии Безолюк и художника-постановщика Полины Вылегжаниной — «Поэтические воззрения славян на природу» Александра Афанасьева. Этот труд по славянской мифологии активно начал переиздаваться в постсоветское время.

Играет эскиз образцовый театр балета «Радуга» из Ижевска. Здесь задник нарисован с помощью ИИ, а на сцену с ходу выпархивают четыре девицы в кокошниках под часть Первой симфонии Александра Глазунова, которую еще называют «Славянской». Времена года сменяют друг друга, а после четвертой симфонии Мендельсона идет «Степь широкая», а затем — внезапно — музыка эстонского фольклориста Вельо Тормиса.

Картины критиков смущают, также они просят попробовать использовать не классиков, а современных авторов. Но всех радуют костюмы Вылегжаниной, которая, к слову, делала в Зеленодольском музыкальном театре лайт-оперу «Мертвые души» Александра Пантыкина.

После Казани теплоход отправится в Кострому и Нижний Новгород. Путешествие завершится 7 сентября. В итоге участники покажут 12 эскизов, в том числе по произведениям Николая Лескова, Михаила Булгакова, Николая Гумилева и Аркадия Аверченко. А также поучаствуют в 10 творческих мастер-классах от педагогов ГИТИСа и четырех тематических встречах с участием театральных критиков.