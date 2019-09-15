Тимур Шигабутдинов из «ТАИФ Моторспорта» стал чемпионом на гонках EuroRX в Латвии
Пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Тимур Шигабутдинов стал первым на финальном этапе чемпионата Европы (EuroRX) по ралли-кроссу в классе Super 1600. Соревнования прошли 14—15 сентября в Риге (Латвия).
Второе место занял россиянин Артур Егоров, тройку замкнул эстонец Янно Лигур, сообщили организаторы.
Ранее Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорта» стал чемпионом в самом престижном классе русских гонок.Спорт Татарстан
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