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Тимур Шигабутдинов из «ТАИФ Моторспорта» стал чемпионом на гонках EuroRX в Латвии

16:54, 15.09.2019
Тимур Шигабутдинов из «ТАИФ Моторспорта» стал чемпионом на гонках EuroRX в Латвии
Фото: скриншот

Пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Тимур Шигабутдинов стал первым на финальном этапе чемпионата Европы (EuroRX) по ралли-кроссу в классе Super 1600. Соревнования прошли 14—15 сентября в Риге (Латвия).

Второе место занял россиянин Артур Егоров, тройку замкнул эстонец Янно Лигур, сообщили организаторы.

Ранее Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорта» стал чемпионом в самом престижном классе русских гонок.

Спорт Татарстан
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