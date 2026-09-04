Опрос предпринимателей: что помогло бы вам больше инвестировать в развитие бизнеса?

Инвестиционный бум у нас был в 2021—2023 годах, когда работала программа «Росагролизинга», по которой мы приобрели технику, смогли провести модернизацию. Ранее эта программа была недоступна для малых и средних предприятий, нам постоянно отказывали, так как заканчивались лимиты. В 2020 году отделили малый и средний бизнес от компаний, которые «шифровались» под малые, на деле являясь «дочками» крупных холдингов, и ситуация поменялась.

Но в последние два года речи об инвестициях в основной капитал у нас даже не шло, потому что экономическая ситуация была очень сложная. Прошлый год был очень дождлив, в этом году по всем сильно ударила ситуация с топливом.

Кредитование становится для нас нереальным инструментом. Предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, после принятия некоторых поправок в регламенты Центробанка перешли в категорию высокорисковых бизнесов. Поэтому коммерческие банки, которые работают по стандартным программам, нас кредитовать или не соглашаются, или соглашаются, но по самой высокой ставке, плюс коммерческие банки не могут брать в залог основные средства сельхозпредприятий (с/х земли, животных и т.п.), а это наш основной актив. Для работы с сельхозпроизводителями был выделен Россельхозбанк, но, как мы ни пытались попасть к ним в льготную программу финансирования, ничего не получалось. Все заканчивалось на заключении договора на открытие счета и далее длительных рассмотрениях, приводящих к обычным коммерческим условиям под грабительские проценты.

Из оборота вынуть средства на инвестирование в основной капитал мы не можем: дефицита урожая в этом году нет. Все работали только на то, чтобы его во что бы то ни стало собрать. А значит, цены на продукцию растениеводства сейчас обвалятся. Параллельно не показывает никаких высоких результатов животноводство, цена на молоко обвалилась, а затраты растут.

В результате в последние два года мы не расширяем бизнес, а стараемся его сохранить.

Если рассуждать о том, что могло бы сделать государство для роста инвестиций в нашей сфере, я бы, во-первых, напомнила: когда цена на продукцию приходит в равновесное состояние и мы можем продавать то, что произвели, по справедливой цене, нам становится не нужна государственная поддержка.

Во-вторых, пересмотреть цены на энергоносители и ГСМ для сельхозтоваропроизводителей. Ну и, в-третьих, для развития МСБ в сфере сельского хозяйства необходимо увеличить лимиты доходов для освобождения от НДС. Лимит в 60 миллионов был установлен еще в 2022 году. С учетом инфляции и роста цен его надо пересмотреть.

Это минимум, который необходим от государства, чтобы не усугублять положение сельхозтоваропроизводителей, улучшить их настроение, повысить заинтересованность и позволять им инвестировать в развитие.