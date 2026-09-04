Опрос предпринимателей: что помогло бы вам больше инвестировать в развитие бизнеса?
Владельцы и топ-менеджеры бизнеса — об инвестиционном климате и конкретных шагах по его улучшению в разных сферах
Инвестиции в основной капитал в РФ в II квартале 2026 года снизились на 6,6% в годовом выражении после падения на 14,3% в I квартале. В четверг утром в своем выступлении на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил этот факт и объяснил, что инвестиции в России снизились из-за сознательной политики для подавления инфляции. При этом он сообщил, что «важнее не государственные, а частные инвестиции. Государство должно создать для них условия». Ряд экспертов уже сочли это сигналом для экономики России и намеком на то, чем следует заняться будущему созыву Госдумы.
«Реальное время» задало экспертам из бизнес-среды два вопроса о том, как сейчас идет их инвестиционная деятельность и какие регуляторные меры ей бы помогли.
- Какой была ваша инвестиционная активность за последние два года, меняли ли вы планы на расширение бизнеса, увеличение штата, модернизацию техники?
- Какие шаги государства были бы полезны, чтобы оживить инвестиционную активность конкретно в вашей сфере?
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Фиргат Зиганшин генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»
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Последние два года требуют от бизнеса гибкости и предельно точечного управления капиталом. В условиях высокой стоимости привлекаемых средств и давления инфляционных факторов мы были вынуждены скорректировать инвестиционную стратегию, сделав акцент на операционной эффективности.
За этот период наша главная инвестиционная активность была сосредоточена на обновлении материально-технической базы. Завод металлообработки FLAMAX расположен в Лаишевском районе Республики Татарстан. Мы продолжили направлять ресурсы на модернизацию оборудования и обновление станочного парка, чтобы сохранить уровень производительности и технологической надежности.
Вместе с тем реализацию проектов, связанных с масштабным расширением инфраструктуры, мы были вынуждены временно отложить.
При текущей ключевой ставке привлекать коммерческие кредиты на расширение производства или модернизацию крайне сложно. Реальной поддержкой от государства стало бы расширение программ промышленной ипотеки и льготного кредитования.
Для производственного бизнеса, такого как FLAMAX, важна прогнозируемость на 5—7 лет вперед, чтобы окупались инвестиции в новое оборудование и производственные площадки.
Сегодня частный сектор бизнеса действительно нуждается в понятных и предсказуемых условиях для долгосрочного планирования, и мы рассчитываем, что новые государственные меры помогут сформировать именно такую среду.
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Алена Белоглазова глава КФХ «Белоглазова Е.Е.», председатель комитета по поддержке производителей и переработчиков сельхозпродукции субъектов МСП ТПП Татарстана
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Инвестиционный бум у нас был в 2021—2023 годах, когда работала программа «Росагролизинга», по которой мы приобрели технику, смогли провести модернизацию. Ранее эта программа была недоступна для малых и средних предприятий, нам постоянно отказывали, так как заканчивались лимиты. В 2020 году отделили малый и средний бизнес от компаний, которые «шифровались» под малые, на деле являясь «дочками» крупных холдингов, и ситуация поменялась.
Но в последние два года речи об инвестициях в основной капитал у нас даже не шло, потому что экономическая ситуация была очень сложная. Прошлый год был очень дождлив, в этом году по всем сильно ударила ситуация с топливом.
Кредитование становится для нас нереальным инструментом. Предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, после принятия некоторых поправок в регламенты Центробанка перешли в категорию высокорисковых бизнесов. Поэтому коммерческие банки, которые работают по стандартным программам, нас кредитовать или не соглашаются, или соглашаются, но по самой высокой ставке, плюс коммерческие банки не могут брать в залог основные средства сельхозпредприятий (с/х земли, животных и т.п.), а это наш основной актив. Для работы с сельхозпроизводителями был выделен Россельхозбанк, но, как мы ни пытались попасть к ним в льготную программу финансирования, ничего не получалось. Все заканчивалось на заключении договора на открытие счета и далее длительных рассмотрениях, приводящих к обычным коммерческим условиям под грабительские проценты.
Из оборота вынуть средства на инвестирование в основной капитал мы не можем: дефицита урожая в этом году нет. Все работали только на то, чтобы его во что бы то ни стало собрать. А значит, цены на продукцию растениеводства сейчас обвалятся. Параллельно не показывает никаких высоких результатов животноводство, цена на молоко обвалилась, а затраты растут.
В результате в последние два года мы не расширяем бизнес, а стараемся его сохранить.
Если рассуждать о том, что могло бы сделать государство для роста инвестиций в нашей сфере, я бы, во-первых, напомнила: когда цена на продукцию приходит в равновесное состояние и мы можем продавать то, что произвели, по справедливой цене, нам становится не нужна государственная поддержка.
Во-вторых, пересмотреть цены на энергоносители и ГСМ для сельхозтоваропроизводителей. Ну и, в-третьих, для развития МСБ в сфере сельского хозяйства необходимо увеличить лимиты доходов для освобождения от НДС. Лимит в 60 миллионов был установлен еще в 2022 году. С учетом инфляции и роста цен его надо пересмотреть.
Это минимум, который необходим от государства, чтобы не усугублять положение сельхозтоваропроизводителей, улучшить их настроение, повысить заинтересованность и позволять им инвестировать в развитие.
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Линар Хуснуллин эксперт в e-commerce, сооснователь онлайн-супермаркета «Кладовая»
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Мы как раз относимся к тем компаниям, которые последние два года продолжали инвестировать и искать инвестиции. Более того, в этом году мы запустили с нуля новый проект в сфере e-grocery — онлайн-супермаркет «Кладовая».
Это инвестиции сразу в несколько направлений: в IT-продукт и собственную технологическую платформу, в складскую и логистическую инфраструктуру, в оборудование, в автопарк, в маркетинг и команду.
При этом высокая стоимость денег, безусловно, влияет на инвестиционные решения бизнеса. Мы не отказались от планов развития, но сегодня гораздо жестче оцениваем экономику проекта, осторожнее относимся к срокам масштабирования и стараемся строить бизнес так, чтобы он как можно быстрее становился экономически устойчивым; не раздуваем команду, а максимально привлекаем ИИ там, где это возможно.
Главный вопрос для нас: «Какой уровень риска мы можем себе позволить при нынешней стоимости капитала?».
Для e-commerce и FMCG-ретейла, на мой взгляд, главное — это не столько прямые субсидии, сколько предсказуемые условия для долгосрочных инвестиций. У нас дорогой бизнес: для масштабирования нужны склады, оборудование, логистика, IT-инфраструктура, транспорт. Все это требует вложений сегодня, а возвращаются они в течение нескольких лет.
Полезными были бы доступные инструменты долгосрочного финансирования именно для инвестиций в инфраструктуру и технологическое развитие, в том числе льготные программы для автоматизации, цифровизации и повышения производительности.
Второй важный фактор — стабильность регулирования. Когда компания принимает решение об инвестициях на несколько лет вперед, ей необходимо понимать, что правила игры за это время существенно не изменятся.
И третье — я бы отдельно говорил о поддержке не просто отдельных компаний или отраслей, а проектов, которые повышают эффективность экономики. Например, развитие современной логистики и автоматизации в ретейле в конечном счете позволит снижать операционные издержки, а значит, сдерживать рост конечной цены для покупателя.
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Владимир Кириллов ресторатор, совладелец Begin Group
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За последние 2 года суммарно мы проинвестировали в проекты около 150 млн рублей. Часть этих денег — вложения от внешнего инвестора, часть мы брали в долг, часть реинвестировали из других проектов. Деньги пошли на открытие двух новых проектов нашей группы.
Чтобы рестораторы стали больше инвестировать в бизнес, думаю, государство должно предпринять три шага.
- Во-первых, это снижение ключевой ставки. Иначе кредитные линии на развитие многим просто недоступны.
- Во-вторых, нужны послабления в налоговом законодательстве.
- В-третьих, необходимы федеральные и региональные программы поддержки конкретно в индустрии HoReCa, разработанные с участием экспертов из числа действующих рестораторов.
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Дмитрий Богатырев директор по продажам «Этажи-Казань»
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Несмотря на общий охлаждающий тренд в инвестициях, мы придерживаемся стратегии долгосрочного развития. Стараемся наращивать присутствие в Казани: например, в начале 2026 года открыли и обустроили новый офис. Это серьезные вложения в инфраструктуру, которые направлены на создание комфортной среды как для наших клиентов, так и для команды.
Кроме того, мы системно инвестируем в технологии. Наша ключевая ставка — это IT-разработки и автоматизация. Мы регулярно вкладываем средства в создание и обновление внутренних продуктов, которые кратно повышают производительность наших специалистов по недвижимости и скорость выхода на сделки. Это позволяет нам работать эффективнее рынка даже в периоды стагнации спроса.
Также мы не сокращаем, а поддерживаем инвестиции в маркетинг. Проводим масштабные ярмарки недвижимости 2—3 раза в год. Это требует существенных бюджетов, зато напрямую стимулирует спрос и помогает нашим партнерам-застройщикам.
Хочу отметить очень важный момент: нам очень повезло, что в России выбран правильный подход к развитию риелторского сообщества — через рыночную экономику. Именно отсутствие избыточного регулирования позволяет компаниям расти и развиваться. Уверен, если бы в отрасли «закрутили гайки», этого не было бы.
Что касается конкретных стимулирующих мер, то для нашей сферы важнее всего здоровый рынок недвижимости. А для этого нужны два условия.
- Сбалансированная ипотечная политика. Нужны разумные рыночные ставки, которые вернут на рынок вторичное жилье и инвесторов. При этом, безусловно, важно сохранить адресные льготные программы (семейную, IT, дальневосточную и арктическую), так как они являются драйвером спроса на первичном рынке и дают загрузку строительной отрасли.
- Поддержка застройщиков. Важно продолжать программы субсидирования и проектного финансирования для девелоперов. Девелоперы сейчас — это основные «держатели» рынка, и их устойчивость напрямую влияет на объемы предложения и нашу активность как агентства.
Если государство продолжит создавать условия для честной конкуренции и поддержит платежеспособный спрос, бизнес, в свою очередь, ответит ростом частных инвестиций.
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Иван Лашков директор строительной компании «Комплит Дом»
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Ровно 2 года назад, в 2024-м, я с партнерами инвестировал в покупку земли под ИЖС в Лаишевском районе для создания коттеджного поселка. Сейчас мы на завершающей стадии согласования генплана поселка с Минстроем РТ, уже получены ТУ от «Газпрома», планируем публичные слушания.
Несмотря на то, что понадобилось более 2 лет на межевание земли, я не жалею об этой инвестиции, потому что за это время инвестиционная привлекательность района выросла.
Кроме того, в 2025 году я привлекал средства от частных инвесторов под строительство готовых домов с отделкой на продажу. На них всегда есть спрос. Поэтому наши инвесторы охотно заходили в проект.
С точки зрения расширения бизнеса, увеличения штата я, как и многие на рынке строительства ИЖС в последние 2 года, занимаю осторожную позицию. Оптимизировал операционные расходы и веду строгий финансовый учет, чтобы выполнять обязательства перед клиентами. Главное — чтобы расходы не опережали доходы.
В сфере строительства, как и во многих других сферах, важна общая экономическая ситуация в стране, чтобы была низкая ключевая ставка и доступные кредиты для населения. Это вернет спрос на вторичную недвижимость, что сразу повысит спрос на новые квартиры и дома. Но пока принимаемые меры в виде дополнительного НДС для ИП в размере 5—7% делают условия только жестче.
Учитывая общую ситуацию в стране и те вызовы, с которыми сталкивается государство, предпринимателям остается только работать, ждать и верить, что рано или поздно экономика позволит снизить ставку.
В качестве мер, направленных на инвестиционную активность, было бы здорово, если бы Татарстан, как активный и экономически сильный регион, запустил свою республиканскую льготную ипотеку для переезжающих. Это бы усилило тренд на переезд в Татарстан, а застройщики получили бы дополнительную целевую аудиторию.
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Михаил Шарипов совладелец ресторанного союза MemSol, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ
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Наша инвестиционная активность начала замедляться уже в 2025-м, так как мы начали замечать легкое падение спроса. Начиная с октября 2025-го спрос начал падать резко. Соответственно, пришлось изменить планы, и сейчас мы очень осторожны в развитии. Прекращается и масштабная модернизация, и расширение штата.
Мне кажется, что необходима госпрограмма по защите местного бизнеса. Дело в том, что, когда падает спрос, выживают крупные игроки с оптимизированными издержками и сильным маркетингом, который, как правило, работает из Москвы. В большинстве случаев это федеральные сетевые игроки, которые вытесняют местных, более мелких. Регион от этого теряет в туристической привлекательности, так как не может предложить местные магазинчики с местными продуктами, становится меньше колоритных мест.
Но помощь нам, я считаю, должна быть не напрямую в виде льгот или инвестиций. Скорее это должна быть работа с аудиторией, с мышлением. Важна и экономическая составляющая: было бы хорошо, если люди могли бы позволить себе сходить в местный ресторан, а не экономить на фастфуде.
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