Рустам Минниханов о ТАИФе: «Они ваши эксклюзивные партнеры, им надо давать хорошие условия»

Президент Татарстана обсудил с «Сименс» реализацию проектов

Фото: Ксения Жаркова, Реальное время

Во время визита в Мюнхен Рустам Минниханов встретился с руководством «Сименс» и Linde Engineering. Обе компании сотрудничают с ТАИФом, с которым реализуют крупные проекты. Linde занимается этиленовым комплексом, а «Сименс» строит энергоблок на НКНХ и готов взяться за новые проекты. Какие варианты сотрудничества рассматривает немецкий концерн и кто готовит специалистов для будущего олефинового комплекса — в репортаже «Реального времени».



Благодаря олефиновому комплексу «Казаньоргсинтез» получит дополнительные 300 тыс. тонн этилена в год

Головной офис компании «Линде» — здесь начинается программа визита Группы компаний ТАИФ в Мюнхен. Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, коммерческий директор НКНХ Тимур Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов приехали обсудить с немецкой стороной реализацию проекта этиленового комплекса. Гостей встретили председатель совета директоров Linde Engineering Кристиан Брух, управляющий директор Linde Engineering Джон ван дер Велден, директор проекта нового олефинового комплекса Linde Engineering Роланд Хайн, управляющий директор Linde Engineering Тильман Вайде и директор по развитию бизнеса нефтехимических установок Linde Engineering Данил Ефремов.

Первую очередь олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год по этилену должны построить к 2022 году



«Все работы по проектированию выполняются в срок», — рассказал директор проекта олефинового комплекса Роланд Хайн. Он занимается этиленовым комплексом со стороны «Линде», поэтому знает все его детали. Осенью планируется начать строительство, и сейчас нужно уладить все подготовительные вопросы.

— Сейчас разработан график уже четвертого уровня, то есть с его продвижением добавляется больше деталей и график становится более наполненным, и мы видим, что идем в соответствии с планом. Есть шероховатости, они бывают, но мы договорились еще раз встретиться и эти моменты обсудить, это касается в основном рабочей документации, — объяснил генеральный директор «Нижнекамскефтехима» Азат Бикмурзин.

Мы договорились еще раз встретиться и эти моменты обсудить, это касается в основном рабочей документации, — сказал генеральный директор «Нижнекамскефтехима» Азат Бикмурзин.

Первую очередь олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год по этилену должны построить к 2022 году. Это будет первый этап в реализации масштабного проекта. Всего предусмотрено четыре этапа: два «этиленника» суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год и примыкающие к ним установки по выпуску высокомаржинальных продуктов. Этилен является сверхдефицитным сырьем, сейчас НКНХ выпускает его 600 тыс. тонн в год, что позволяет покрывать собственные потребности и обеспечивать сырьем другие предприятия республики и Башкортостана.

— Благодаря реализации проекта этиленового комплекса мы получим дополнительное сырье. Мы уже готовимся, наращиваем мощности по переработке этилена в полимеры. Мы сейчас потребляем около 700 тыс. тонн в год этилена, а когда будет запущена первая очередь олефинового комплекса, «Казаньоргсинтез» получит еще 300 тыс. тонн этилена в год, — рассказал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов.

В январе Linde открыла в Нижнекамске олефиновую академию для сотрудников предприятий Группы компаний ТАИФ



Для работы на новом этиленовом комплексе понадобятся подготовленные специалисты. Поэтому в январе Linde открыла в Нижнекамске олефиновую академию для сотрудников предприятий Группы компаний ТАИФ, а также для студентов нефтехимических специальностей. Первую ступень курса прошли 90 человек. На совещании Кристиан Брух вручил Азату Бикмурзину дипломы о прохождении обучения для выпускников.

— Следующая ступень Олефиновой академии планируется в следующем году. Пока мы обучили около сотни специалистов, но хотим придать этой программе непрерывный характер, чтобы обучить больше людей, в том числе и в учебных заведениях. Но это будет зависеть от потребностей Татарстана. Этот год является годом обмена академическими знаниями между Германией и Татарстаном, поэтому мы бы хотели придать большую академичность этому проекту, — рассказал председатель совета директоров Linde Engineering Кристиан Брух.

Компания «Сименс» совместно с генеральным подрядчиком Linde определены поставщиком основного оборудования



«Сименс» намерен расширить сотрудничество с ТАИФом

Сейчас для олефинового комплекса привлекают поставщиков оборудования. Так, компания «Сименс» совместно с Linde (генеральный подрядчик) определены поставщиком основного оборудования, но хотят расширить участие в проекте. Варианты сотрудничества руководство ТАИФа обсуждало на совещании в головном офисе «Сименс» в Мюнхене, где гостей встретили глава департамента «Производство энергии и газ» «Сименс АГ» Вилли Майкснер, президент «Сименс» в России Александр Либеров и директор департамента «Производство энергии и газ» «Сименс» в России Олег Титов. У «Сименс» есть подтверждение на поставку компрессоров, которые, по оценкам, будут одними из самых мощных в России. Немецкий концерн заявил о готовности участвовать и во второй очереди реализации проекта.

— И Татарстан, и ТАИФ для нас являются давними партнерами, и мы стараемся развивать эти отношения. Для нас участие в проекте этиленового комплекса так же важно, как и участие в энергетических проектах. Мы стремимся помочь ТАИФу расширить нефтехимические производства и, насколько мы знаем, компрессоры, которые будут использоваться в этом проекте, одни из самых мощных в России, — рассказал глава департамента «Производство энергии и газ» «Сименс АГ» Вилли Майкснер.

Вилли Майкснер, глава департамента «Производство энергии и газ» «Сименс АГ»: «Компрессоры, которые будут использоваться в этом проекте, одни из самых мощных в России».

Кроме этого, сейчас «Сименс» занимается строительством электростанции для «Нижнекамскнефтехима» мощностью 495 МВт, которая обеспечит электроэнергией не только все предприятия нефтехимического гиганта, но и будущий этиленовый комплекс. Соглашение о строительстве энергоблока подписали в Мюнхене в декабре 2017 года. Проведены испытания и получены положительные результаты по сжиганию газовой смеси, в основе которого сдувки с действующих производств. Сейчас готовится строительная площадка. По плану реализовать проект должны в 2021 году, но в ТАИФе намерены его завершить раньше намеченного срока.

— Если с нашей стороны что-то нужно, то мы готовы это обсудить, чтобы все вопросы снять. Вы высказались, и очень хорошо, что экспертиза проекта может быть сделана досрочно, что повлияет на ускорение сроков ввода в эксплуатацию. Каждый день эксплуатации проекта ускорит его окупаемость, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Собственную электростанцию планируют построить и для «Казаньоргсинтеза». Объявлены конкурсные процедуры и ожидается, что на участие в проекте будет заявлено как минимум три компании – это General Electric, итальянская компания Ansaldo и «Сименс».

— Собственные электростанции — это вопрос экологии. То, что раньше сжигалось на факелах будет утилизировано в камерах сгорания газотурбинных установок с минимально допустимыми выбросами в соответствии с самыми жесткими международными требованиями, — объяснил заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин. — Кроме того, это обеспечение конкурентоспособности предприятий нефтехимической области, потому что они энергоемкие и их конкурентоспособность, естественно, зависит от себестоимости их продукции, а подобные проекты коренным образом влияют и улучшают конкурентоспособность продукции нефтехимических производств.

«Татарстан для «Сименс», как для компании, развивающей цифровые технологии, очень интересен», — сказал Александр Либеров.



Для «Сименс» Татарстан является одним из приоритетных регионов в России. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал президент «Сименс» в России Александр Либеров:

— В октябре на Российской энергетической неделе мы подписали рамочное соглашение о сотрудничестве с ТАИФом, и оно уже активно реализуется. У нас налажено тесное взаимодействие, которое предполагает и ускорение сроков выполнения заказов, и закупку комплектующих и оборудования напрямую у «Сименс», а не через посредников. Речь здесь идет как о небольших, так и о крупных заказах. Татарстан, безусловно, является одним из самых важных регионов для нас. Мы видим, что в Республике уже запущены пилотные проекты, которые впоследствии могут быть реализованы и в других российских регионах. Поэтому Татарстан для «Сименс», как для компании, развивающей цифровые технологии, очень интересен, — рассказал Александр Либеров.

«Я уверен, что Татарстан и Бавария, два крупных региона, заинтересованы друг в друге»

Обсуждение отношений Татарстана и «Сименс» чуть позже продолжилось на высшем уровне, когда в штаб-квартиру немецкого концерна приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. На совещании он отметил, что «Сименс» присутствует в республике во всех отраслях — это энергетика, нефтехимия, транспорт, здравоохранение, а в последние годы компания тесно сотрудничает с ТАИФом.

Рустам Минниханов поблагодарил компанию «Сименс» за совместную работу: «Это большой, достойный проект».



— Что касается проекта ТАИФа, у вас понимание есть, но иногда вы им уступки не даете, проекты дорогие, а они ваши эксклюзивные партнеры, им надо давать хорошие условия, — посоветовал Рустам Минниханов.

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с «Сименс» и, по словам Рустама Минниханова, у компании должен быть более широкий ряд локализации производств в России.

— Вам нужны новые рынки, а нам — новые технологии, это нормально. Имейте в виду, что кроме вас есть и другие компании, ваши конкуренты, — пошутил президент Татарстана.

— Прозвучали слова о конкурентах, мы их уважаем, но мы помним, что мы «номер один», — улыбнулась вице-президент «Сименс» Янина Кугель.

Президент Татарстана встретился и с руководством Linde, где обсудил реализацию проекта этиленового комплекса.

«Я уверен, что Татарстан и Бавария, два крупных региона, заинтересованы друг в друге», — сказал президент Татарстана.



— Хочу поблагодарить за работу, которую мы с вами проводим — это большой, достойный проект. В 2017 году подписали соглашение, думаю, оно было самым знаковым, в прошлом году было подписание кредитного соглашения — это большой успех. Благодаря совместной работе с ТАИФом, думаю, что это знаковый проект для нашей страны, и уверен, что и дальше мы должны думать о совместной работе, — подчеркнул президент Татарстана.

Тесные отношения между компаниями позволяют укрепить сотрудничество между Татарстаном и Баварией. Германия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров республики. На встрече с руководителем Баварской государственной канцелярии Флорианом Херрманном Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества в сфере образования, спорта, туризма и культурного обмена. «Я уверен, что Татарстан и Бавария, два крупных региона, заинтересованы друг в друге», — сказал президент Татарстана.