Глава Минзема РТ прокомментировал смену руководства на КМПО

Дамир Каримуллин подал заявление об уходе по собственному желанию. Врио стал Ренат Халимов, ранее занимавший должность генерального директора ОЭЗ «Иннополис»

Фото: Динар Фатыхов

Дамир Каримуллин, возглавлявший АО «КМПО» с июня 2004 года, покинул пост генерального директора по собственному желанию. При этом он остается в компании в качестве председателя совета директоров, сообщил «Реальному времени» министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.



Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «КМПО» до внеочередного собрания акционеров назначен Ренат Халимов, ранее занимавший должность генерального директора ОЭЗ «Иннополис». За 8 лет работы в «Иннополисе» он добился значительных результатов: количество компаний-резидентов выросло с 40 до 343, а число созданных рабочих мест достигло 14 тысяч, отметил он.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Окончательное решение об избрании генерального директора и новом составе совета директоров будет принято на внеочередном общем собрании акционеров 8 октября 2026 года, уточнил он.

Мажоритарным акционером КМПО является «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент», зарегистрированное в порядке редомициляции в САР острова Октябрьский Калининградской области. Ему принадлежит 49,24% акций КМПО, следует из отчета «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент», подписанного в марте 2026 года.

Еще 48,53% акций КМПО принадлежит московской АО «Инвест-Групп», связанной с частными лицами. А с учетом доли миноритария Юрия Кравцова в 0,04% акций, московская группа акционеров контролирует 49,23% акций КМПО (согласно данным, которые были открыты по состоянию на 2022 год).

взято с сайта КМПО

В результате КМПО находится под контролем двух практически равнозначных акционерных групп. При этом МЗИО РТ обладает правом «золотой акции», что позволяет республике накладывать вето на принятие того или иного решения акционеров. Вероятно, из-за подобного расклада сил акционеры КМПО дважды не смогли утвердить в июле нового гендиректора и новый состав совета директоров КМПО.

АО «КМПО» является одним из производителей газоперекачивающей техники, оснащаемой двигателями НК-16-18СТ. Ранее сообщалось, что доля «Газпрома» в структуре заказов КМПО достигает 75%. Постепенно руководство КМПО диверсифицировало поставки в пользу газовой монополии, наладив отгрузки ГПА в пользу частных нефтегазовых компаний (например, НоваТЭК).

КМПО завершило 2025 год с выручкой в 18,7 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, она оказалась ниже на 10-11%. Тогда предприятие заработало 20,7 млрд рублей, что оказалось наилучшим результатом с 2021 года, следует из данных «Спарк-Интерфакс».

При этом КМПО заработало в прошлом году максимальную чистую прибыль в 1,53 млрд рублей. За счет этого КМПО перечислило акционерам наибольшую сумму дивидендов — примерно 0,5 млрд рублей получили татарстанские и московские акционеры.

Луиза Игнатьева