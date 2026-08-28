Завод FLAMAX посетила делегация промышленников в рамках Нефтегазохимического форума

Визитеры познакомились со всеми этапами изготовления сборных стальных резервуаров и насосных станций

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

В дни проведения Нефтегазохимического форума — 2026 производственную площадку FLAMAX в Лаишевском районе Республики Татарстан посетила делегация промышленных предприятий. Экскурсию для гостей провели генеральный директор Фиргат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков.

Участники визита познакомились со всеми этапами изготовления сборных стальных резервуаров и насосных станций. В ходе встречи Фиргат Зиганшин подчеркнул технологическую гибкость компании и постоянную работу над развитием производственной базы:

— Наш флагманский продукт — АКВАСТАНЦИЯ FLAMAX — разработан для систем водоснабжения и пожаротушения. Сочетая в себе сборные стальные резервуары и блочно-модульную насосную станцию, он работает как единый слаженный механизм, гарантируя надежное хранение и стабильную подачу воды.

Технология FLAMAX дает гибкость: комплекс легко монтируется, есть возможность изменять объем емкостей, при необходимости его можно перенести на новую площадку. Предприятие работает по принципу «одного окна» и берет на себя полный цикл — от проектирования и производства до монтажа и последующего сервисного обслуживания. Особое внимание уделяется автоматизации и многоступенчатому контролю качества.

предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Кульминацией визита стал осмотр действующего резервуара, возведенного в прошлом году для противопожарной защиты самого завода. Гости оценили эстетичность конструкции и с интересом изучили практические преимущества технологии сборного строительства.

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