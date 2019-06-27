Альберт Шигабутдинов принял решение стать советником гендиректора АО «ТАИФ» по развитию и возглавит УК «ТАИФ»

Фото: пресс-центр ТАИФ

На состоявшемся сегодня после собрания акционеров заседании Совета директоров АО «ТАИФ» были приняты решения по органам управления компании.

По предложению президента РТ Рустама Минниханова председателем Совета директоров вновь избран заместитель генерального директора по производственно-коммерческой деятельности АО «ТАИФ» — первый заместитель Рустем Сультеев.

Генеральным директором АО «ТАИФ» избран Руслан Шигабутдинов.



Возглавлявший АО «ТАИФ» на протяжении всей его истории Альберт Шигабутдинов принял решение стать советником гендиректора по развитию и возглавит УК «ТАИФ».

Рустам Минниханов отметил огромный личный вклад Альберта Шигабутдинова в становление, развитие компании и добавил: «Альберт Кашафович выбирает сложные задачи, на грани, и может их реализовать, мобилизовать и финансы, и людей, и сам себя не жалеет». И новому руководителю Минниханов пожелал быть таким же — амбициозным, принципиальным и добиваться поставленных целей. «Руслан Шигабутдинов уже прошел хороший путь на разных позициях — он имеет опыт работы с крупными подразделениями ТАИФ — «Казаньоргсинтезом», «Нижнекамскнефтехимом», и весь этот опыт будет ему на пользу. Чтобы управлять таким большим хозяйством, надо понимать, что там есть и как все это работает», — сказал президент республики.



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