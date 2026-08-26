Промпроизводство в России в июле прибавило 0,4%
За январь — июль рост составил 0,1%
Росстат опубликовал данные о динамике промышленного производства в России. По итогам июля 2026 года объем выпуска вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Относительно июня показатель увеличился на 1,4%. За семь месяцев года рост составил 0,1%, сообщают «Ведомости».
Что росло, а что падало:
- Обрабатывающие производства — прибавили 0,5% за январь — июль.
- Энергетический сектор — вырос на 0,7%.
- Добыча полезных ископаемых — снизилась на 0,9%.
- Водоснабжение и утилизация отходов — упали на 3,2%.
Ранее Росстат опубликовал данные о производстве металлов в июле 2026 года. Выпуск первичного алюминия вырос на 4,6% по сравнению с прошлым годом, а нелегированной стали — на 8,8%.
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