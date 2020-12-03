Нигматуллин Рустам Камильевич

Общая информация

Родился 24 июня 1969 года в г. Фрунзе Киргизской ССР.

Образование

1994 г. — окончил Казанский авиационный институт.

1999 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1994-1995 гг. — инженер по техническим средствам пропаганды городского культурного центра «Казань».

1995-1998 гг. — главный специалист-референт главы администрации г. Казань.

1998-2002 гг. — помощник главы администрации г. Казань.

2002-2003 гг. — заместитель главы администрации, руководитель комплекса по реализации экономической реформы, управлению коммунальным имуществом и земельным отношениям, председатель Комитета по управлению коммунальным имуществом.

2004-2005 гг. — руководитель аппарата администрации г. Казани.

2005-2006 гг. — первый заместитель главы администрации г. Казани.

2006-2015 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани по транспорту, земельным и имущественным вопросам.

2015-2017 гг. — первый заместитель главы г. Казани.

С мая 2017 г. — первый заместитель премьер-министра РТ.

С 14 июня 2018 г. — председатель Совета РОГО ДОСААФ РТ.

С 13 июня 2019 г. — председатель Совета Республиканского фонда поддержки РТ.

Награды и звания

Награжден почетными грамотами г. Казани за активное участие в подготовке и проведении в г. Казани Международной научно-практической конференции и симпозиума (2002 г.), за активное участие в подготовке и проведении в г. Казани международной конференции городов Всемирного наследия Евразии и национального праздника «Сабантуй» (2004 г.), медалями «В память тысячелетия Казани» за значительный вклад в развитие Казани (2005 г.), «орденом Дружбы» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу (2009 г.), РТ «За доблестный труд» за многолетнюю плодотворную работу в органах местного самоуправления, активное участие в подготовке и проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани (2013 г.), памятными медалями XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани (2013 г.), «XVI Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), медалью ордена «За заслуги перед РТ» (2018 г.), орденом «Дуслык» (2019 г.).

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