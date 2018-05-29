Рустам Минниханов ТАИФу: «Вы организовали крупнейший проект в стране»

На ПМЭФ-2018 «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение на финансирование нового олефинового комплекса

Консорциум из пяти немецких банков выделит 807 млн евро сроком до 15 лет на реализацию проекта олефинового комплекса. Основным кредитором выступит Deutsche Bank, который предложил интересные условия. Когда на счет НКНХ поступит первый транш и на каком этапе сейчас находится проект по олефиновому комплексу — в репортаже «Реального времени».

«Кредитное соглашение позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске»

Заключение крупных контрактов на питерском форуме для группы компаний «ТАИФ» становится традицией — Deutsche Bank ровно год назад был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между ТАИФом и Linde, а также отдельный контракт на реализацию первого этапа этиленового комплекса. На нынешнем петербургском форуме решился вопрос о его финансировании. На реализацию проекта пять немецких банков выделят «Нижнекамскнефтехиму» 807 млн евро до 2032 года. Документ в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, главы подразделения андеррайтинга и управления рисками Euler Hermes Томаса Баума и члена правления компании Linde AG Кристиана Бруха подписали генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин и главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам.



Основным кредитором олефинового комплекса выступит Deutsche Bank. Фото Тимура Рахматуллина

— Кредитное соглашение позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске — комплексу на 600 тысяч тонн этилена. Хочу выразить слова благодарности Deutsche Bank, который выделяет значительную сумму, страховой компании Euler Hermes, правительству Германии, нашим партнерам, которые представляют копанию Linde, и, самое главное, команде, которая работала в нашей стране, — Азату Шаукатовичу и Альберту Кашафовичу. Вы организовали крупнейший проект в стране, — сказал Рустам Минниханов.

Долгосрочное кредитное соглашение «Нижнекамскнефтехим» и Deutsche Bank AG подписали в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова. Фото president.tatarstan.ru



Договоренности о сделке достигли за 8 месяцев

В планах «Нижнекамскнефтехима» построить новый этиленовый комплекс (ЭП-1200) суммарной мощностью 1,2 млн тонн продукции в год. Проект воплотят в четыре этапа. Во время реализации первого этапа до 2021 года возведут комплекс мощностью 600 тыс тонн. Стоимость EP-контракта по проектированию и поставкe оборудования оценивается в 868 млн евро. Финансирование в размере 807 млн евро выделят пять немецких банков: основным кредитором выступит Deutsche Bank AG, но также средства предоставят UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG. Всю сумму НКНХ получит в течение четырех лет, которые отведены на строительство комплекса. Первый транш должен поступить уже в июле.

— Мы рассматривали много банков, но Deutsche Bank предложил самые лучшие условия кредитования, поэтому выбрали его, — прокомментировал корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Гарантом сделки выступило экспортно-кредитное агентство Euler Hermes. Согласно конфигурации соглашения, заемные средства составят 85% от совокупной суммы контракта, оставшиеся 15% «Нижнекамскнефтехим» выделит из собственных средств.

— Кредитное соглашение с компанией Deutsche Bank дает старт более активной фазе — в ближайшие дни мы произведем первый транш «Нижнекамскнефтехима» в адрес Linde в размере 15% от контракта. Соответственно, мы приступаем к фазе, в которой начинается настоящая активная работа, — сообщил генеральный директор НКНХ Азат Бикмурзин.

«Мы всегда ищем самые лучшие проекты для финансирования», — заявил исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам в интервью интернет-газете «Реальное время». По его словам, банк всегда поддерживает российские проекты, которые реализуются при участии немецких технологий. В этот раз ТАИФ и Deutsche Bank заключили первый совместный крупный проект.

— Это безусловно, современнейший проект. Для нас важно, чтобы были соблюдены все экологические требования и решены все социальные вопросы. Мы счастливы, что стали частью проекта, — сказал исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам.

Финансирование в размере 807 млн евро выделят пять немецких банков, основным кредитором выступит Deutsche Bank AG. Фото Тимура Рахматуллина



Договоренности о долгосрочном кредитовании были достигнуты за рекордные 8 месяцев. За это время не только было принято решение о кредитовании и подготовлены все документы, но, главное — сделка была одобрена правительством Германии.

— Мы проанализировали финансовую ситуацию компании. Это то, что мы делаем в соответствии с нашими процедурами, предусмотренными правительством Германии. Конечно для соглашения на такую крупную сумму был проведен достаточно серьезный кредитный анализ, осуществили комплексную проверку всех показателей компании, — объяснил глава подразделения андеррайтинга и управления рисками Euler Hermes Томас Баум.

Начало проектирования и поставки оборудования

Контракт на строительство олефинового комплекса был подписан 2 июня 2017 года, после чего началась работа над проектом. За это время определили площадку будущего комплекса, где были проведены геодезические и топографические исследования. Кроме этого разработали генплан. Уже сформировали подборку субподрядчиков и подрядчиков по поставке оборудования, также началась работа по детальному проектированию.

— Мы вступаем в активную фазу: создана команда с Linde, проведены предварительные совещания, где разработана вся программа и график работ. Сейчас будет реализовываться проектирование и параллельно будем заниматься поставкой оборудования, — рассказал Азат Бикмурзин.

— Я очень горжусь тем что мы сделали, мы достигли важной вехи в реализации этого проекта. Вместе с тем, я очень возбужден от мысли о том, какую гигантскую работу нам предстоит проделать и реализовать. Я с нетерпением жду начала работы, — сказал член правления компании, ответственный за подразделение инжиниринговых работ Linde AG Кристиан Брух.

Соглашение о финансировании заключили при поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes. Фото Тимура Рахматуллина



Долгосрочное кредитное соглашение с Deutsche Bank еще больше укрепит отношения между Татарстаном и Германией. ФРГ является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров республики. По итогам 2017 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и Германией составил почти 2 млрд долларов, что на 74% больше по сравнению с 2016 годом. Тесные отношения с этой страной выстроены и у ТАИФа. За последние полгода — это вторая крупная татарстанско-немецкая сделка. В декабре «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Siemens на строительство ПГУ за 352 млн евро. Судя по всему, это только начало крупных проектов — по информации «Реального времени» ТАИФ и Deutsche Bank работают над новыми проектами.



Ксения Жаркова, Тимур Рахматуллин