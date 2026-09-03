ВЭФ-2026: что сказал Путин о Дальнем Востоке, экономике и мобилизации

«Реальное время» собрало главное заявления президента России

Фото: взято с сайта Росконгресса

Президент России представил важные экономические инициативы на Восточном экономическом форуме. За 11 лет в дальневосточный регион привлечено 25 триллионов рублей инвестиций, при этом экономика в целом показывает устойчивый рост: зарплаты увеличились на 6,3% в первом квартале. Глава государства также сообщил о стабилизации банковской системы и мерах по сдерживанию инфляции. Основные заявления — в материале «Реального врмени».

Дальний Восток: 25 триллионов рублей и новая стратегия до 2036 года

Владимир Путин открыл пленарную сессию Восточного экономического форума заявлением о том, что произошло с Дальним Востоком за последние 11 лет. С его слов в регион привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений, валовой региональный продукт вырос более чем в три раза, а уровень безработицы упал с 8 до 2,2%. Путин отдельно упомянул, что исторический максимум безработицы на Дальнем Востоке фиксировался в 1998 году — тогда показатель достигал 16,4%. Получается, за прошедшие годы его удалось снизить в семь с половиной раз.

Президент заявил, что фундамент для дальнейшего роста заложен, и перешел к тому, что будет дальше. Обновленная стратегия развития Дальневосточного федерального округа рассчитана до 2036 года. В ней три ключевых направления: промышленные и инфраструктурные проекты, ориентированные на внутренний спрос и спрос стран АТР; инвестиции в инновации, цифровые технологии и искусственный интеллект; вложения в образование, здравоохранение и развитие городов по мастер-планам. В 22 дальневосточных и 15 арктических населенных пунктах такие мастер-планы уже разработаны, около 300 объектов введены в эксплуатацию, еще более 400 проектируются и строятся.

взято с сайта Росконгресса

Главное нововведение — единый преференциальный режим для бизнеса, который начнет действовать с 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике. Раньше льготы были привязаны к конкретным территориям опережающего развития и свободному порту Владивосток. Теперь инвестор в любой точке региона получит набор льгот в зависимости от вида деятельности: пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с инфраструктурой. Действующие льготы для нынешних резидентов ТОР сохранятся в полном объеме. Путин поручил правительству отладить правовую базу так, чтобы федеральные, региональные и отраслевые преференции не противоречили друг другу.

Президент также затронул вопрос выравнивания цен на Дальнем Востоке с центральными регионами. Он подтвердил, что это возможно и власти к этому стремятся, но напомнил, что Россия — крупнейшая по территории страна мира, и логистика остается ключевым фактором, влияющим на ценообразование.

Экономика: высокая ставка ЦБ, рост зарплат и новый инвестиционный цикл

Экономический блок выступления Путина получился неоднозначным. С одной стороны, президент признал, что инвестиции в последнее время снизились. Причину он назвал прямо — это сознательная политика Центрального банка и правительства, направленная на подавление инфляции.

— Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была, — пояснил глава государства.

При этом высокая ключевая ставка, по его словам, — не случайность, а осознанное решение для обеспечения макроэкономической стабильности.

взято с сайта Росконгресса

С другой стороны, Путин привел ряд положительных показателей. Рост экономики продолжается и может превысить текущие темпы в 0,6%. Реальные зарплаты за первый квартал выросли на 6,3%.

Отдельно Путин остановился на инвестиционном цикле. Текущий цикл крупных проектов завершается, и нужно запускать новый. Президент выразил уверенность, что это удастся сделать за счет государственной поддержки и создания инфраструктуры. При этом он предостерег от наращивания экономики денежной массой — по его словам, это опасно и неизбежно влияет на инфляцию. Что касается отношений между правительством и ЦБ, Путин назвал их дискуссии нормальным явлением.

Путин также прокомментировал ситуацию с финансированием государственных проектов за счет бизнеса. По его словам, никаких принудительных «сборов» не было и нет — речь идет исключительно о добровольных взносах. Минфин, как уточнил президент, направляет эти средства прежде всего на социальные нужды.

Мобилизация: сценариев, требующих ее проведения, нет

Один из самых острых вопросов, которые Путин затронул на форуме, касался мобилизации. Президент заявил прямо: на сегодняшний день нет ни одного сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России. Распространяемые в СМИ и соцсетях слухи на эту тему он назвал попыткой повлиять на выборы в Государственную думу.

взято с сайта Росконгресса

Рождаемость: не худший показатель, но ориентироваться нужно на лучшие

Демографическая тема традиционно присутствует в выступлениях президента и на ВЭФ-2026 не стала исключением. Путин признал, что текущего уровня рождаемости недостаточно, но при этом отметил, что Россия находится далеко не в самом худшем положении. Для сравнения он привел Южную Корею, где показатель составляет 0,7 — более чем в два раза ниже российского. В Японии уровень примерно сопоставимый. Однако, по словам президента, ориентироваться на эти цифры не нужно — цель должна быть другой.

— Мы должны ориентироваться на лучшие показатели и мы стремимся к этому, — подчеркнул глава государства.

взято с сайта Росконгресса

На Дальнем Востоке ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране: уровень рождаемости там немного выше среднероссийского. Путин поставил задачу добиться, чтобы по всей стране показатели были как минимум не ниже дальневосточных, а на самом Дальнем Востоке — еще выше. Ранее президент уже анонсировал продление повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года — это 1 миллион рублей, которые можно направить на погашение ипотеки.