Минпромторг хочет дозагрузить заводы через госзакупки работ и услуг

Глава ведомства Антон Алиханов отметил, что инвестиции в промышленности за последние годы выросли более чем вдвое

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг выступил с инициативой расширить национальный режим в госзакупках. Сейчас он действует только на готовую продукцию, но ведомство предлагает включить в него еще и работы, и услуги, которые выполняют компании.

— Мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности, — передает ТАСС слова главы министерства Антона Алиханова



Он привел цифры: за последние пять лет инвестиции в промышленность выросли с 3 до 7,3 трлн рублей, а объемы ввода новых мощностей — более чем на 80%. При этом по некоторым направлениям спрос стал снижаться.

Чтобы поддержать производителей, в Минпромторге предлагают требовать от подрядчиков использовать российские материалы и оборудование при выполнении заказов для государства и госкомпаний. Сейчас такие правила действуют только при закупке готовых товаров.

Ранее сообщалось, что Национальная ассоциация операторов контейнерных складов (НАОКС) обратилась к Минпромторгу с предложением ввести единый набор правил для всех складских объектов в России.



Вадим Вахрушев