Новак поручил ФАС проверить обоснованность цен на топливо

Новак поручил усилить контроль за ценообразованием и обеспечить стабильные поставки в регионы

В правительстве обсудили ситуацию на топливном рынке. Заместитель председателя правительства Александр Новак собрал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и крупных нефтяных компаний.

— Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом, контролю за состоянием запасов и бесперебойной работе логистической инфраструктуры, — сообщает пресс-служба правительства России.



В ФАС пообещали продолжить работу с участниками рынка, чтобы цены оставались экономически обоснованными. Представители отрасли рассказали, как выполняются поставки для внутреннего рынка, включая северный завоз и обеспечение сельхозпроизводителей в сезон полевых работ.

Ранее сообщалось, что российский топливный союз попросил правительство не снимать запрет на вывоз дизеля за границу. Действующее эмбарго истекает 1 сентября.



Вадим Вахрушев