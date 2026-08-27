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Новак поручил ФАС проверить обоснованность цен на топливо

15:55, 27.08.2026

Новак поручил усилить контроль за ценообразованием и обеспечить стабильные поставки в регионы

Новак поручил ФАС проверить обоснованность цен на топливо
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В правительстве обсудили ситуацию на топливном рынке. Заместитель председателя правительства Александр Новак собрал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и крупных нефтяных компаний.

— Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом, контролю за состоянием запасов и бесперебойной работе логистической инфраструктуры, — сообщает пресс-служба правительства России.

В ФАС пообещали продолжить работу с участниками рынка, чтобы цены оставались экономически обоснованными. Представители отрасли рассказали, как выполняются поставки для внутреннего рынка, включая северный завоз и обеспечение сельхозпроизводителей в сезон полевых работ.

Ранее сообщалось, что российский топливный союз попросил правительство не снимать запрет на вывоз дизеля за границу. Действующее эмбарго истекает 1 сентября.

Вадим Вахрушев

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