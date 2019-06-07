Минниханов обсудил с президентом Siemens совместные проекты

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с президентом Siemens Джо Кэзером. Они обсудили ход реализации совместных проектов республики и компании.

Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает пресс-служба президента РТ.

«Есть ряд новых проектов, которые мы можем реализовать», — сказал Минниханов, отметив и системность сотрудничества Siemens с предприятиями и вузами республики. Он назвал компанию стратегическим партнером Татарстана.

«Татарстан нацелен на привлечение передовых технологий, ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала», — добавил президент РТ.

Президент немецкого концерна Siemens Джо Кэзер подчеркнул, что основной партнер компании в Татарстане — Группа компаний ТАИФ.

— Мы очень гордимся нашим надежным партнерством с Татарстаном и с ГК ТАИФ и ведем бизнес на основе взаимного доверия, — отметил Кэзер.

Джо Кэзер рассказал журналистам, что в ходе встречи с генеральным директором ТАИФа Альбертом Шигабутдиновым стороны договорились выработать долгосрочные планы партнерства до 2030 года, особое внимание будет уделено вопросам локализации.

— В частности, нужно уделить особое внимание вопросам локализации, которая важна для того, чтобы обеспечить поддержку нашим клиентам в России. Именно поэтому мы намерены инвестировать в Россию и развивать здесь локальные компетенции, — заявил Джо Кэзер.

Президент Siemens также коснулся темы совместного проекта холдингов по строительству электростанции на «Нижнекамскнефтехиме».



— Сейчас мы реализуем большой проект для «Нижнекамскнефтехима». Президент Минниханов активно поддерживает инновации и внедрение современных технологий в области электрогенерации в Татарстане. Он заинтересован в повышении эффективности и снижении вредных выбросов в окружающую среду, чтобы способствовать более широкому использованию чистой электроэнергии, — рассказал Джо Кэзер.

Напомним, что предыдущая встреча Минниханова с руководством компании состоялась в феврале. Тогда состоялось подписание соглашения между правительством Татарстана, Siemens и компанией «Татэнерго» по модернизации Заинской ГРЭС.





