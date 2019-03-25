«Синтез» и в 45 ягодка: один из ведущих ватерпольных клубов России отметил свой юбилей

А в плей-офф вышли на «Нур-Султан»

Фото: Ринат Назметдинов

Строго говоря, празднования по поводу своего 45-летия клуб организовал на полгода раньше официальной даты — днем рождения «Синтеза» принято считать ноябрь 1974-го, когда был проведен первый ватерпольный турнир на приз бассейна «Оргсинтез», при котором и была организована первая взрослая команда. По словам президента «Синтеза» Ирека Зиннурова, никто пересматривать хронологию не собирается — просто ватерполистам захотелось собрать болельщиков, юных спортсменов и ветеранов в последний день регулярного первенства, чтобы получить позитивный заряд на предстоящий в апреле плей-офф. Среди гостей праздника оказался и известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

От команды мастеров при единственном в республике 50-метровом бассейне до спортклуба по водным видам спорта



Строительство в 1973-м первой в Татарской АССР 50-метровой ванны стало толчком к быстрому прогрессу ватерпольной команды, унаследовавшей традиции мастеров водного поло 50—60-х годов, которых тренировал родоначальник этого вида спорта в Казани Анатолий Панайоти.

Уже в 1975 году команда «Синтез» становится участником чемпионата РСФСР в первой лиге. Через два года казанские ватерполисты под руководством заслуженного тренера РСФСР Валерия Лелюха завоевывают серебряные медали российской пробы и становятся победителями Всероссийских молодежных игр. В 1980-м «Синтез» выигрывает первенство РСФСР (этот успех подопечные Лелюха повторят еще в 1985-м и 1989-м), с 1993 года казанские ватерполисты получают право выступать в высшей лиге чемпионата России, а в 1995-м дебютируют в еврокубках.

Команда прогрессирует при преемниках Валерия Лелюха Евгении Мишине и Рустеме Юмаеве, но настоящего прорыва ВК «Синтез» добивается при заслуженном тренере России Владимире Захарове, который становится у руля команды в июне 2004 года. В последующие три сезона ватерпольная Казань получает всероссийское и европейское признание, символами которого становятся Кубок России — 2005, золотые медали чемпионата страны — 2007 и Кубок «ЛЕН-трофи», завоеванный в том же сезоне.

Владимир Захаров встал у руля команды в июне 2004 года



Середина первого десятилетия ХХ века — «звездная» эпоха команды, представляющей одно из бюджетообразующих предприятий Татарстана. Единственная трибуна рассчитанного всего на 500 посадочных мест «Оргсинтеза» ломится от желающих воочию увидеть игру звезд мирового водного поло Деяна Савича, Марата Закирова, Томаса Шертвитиса, Владимира Гойковича, Данило Икодиновича. Капитаном той непобедимой дружины Захарова был воспитанник школы «Синтеза», двукратный призер Олимпийских игр, победитель Мировой лиги и Кубка мира, заслуженный мастер спорта РФ, а ныне депутат Государственной думы и президент Спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» (именно в таком статусе, объединяющем ватерполистов, пловцов и прыгунов в воду, юбиляр находится с сентября прошлого года) Ирек Зиннуров.

Ирек Зиннуров: «Моя первая запись в трудовой книжке — «Завод «Казаньоргсинтез»

— Насколько тот «золотой» «Синтез» был важен для республики в плане спортивных результатов?

— Во-первых, это одна из команд-долгожителей нашей республики. Лет 20 назад она прогрессировала, занимала пятые-шестые места, в 1998-м даже стала четвертой в чемпионате России, но для того, чтобы подняться на пьедестал, у нее не хватало возможностей. Все хотели еще большего шага вперед, развития у нас водного поло. И в 2004 году тренер команды Рустем Юмаев высказался, что надо вернуть уроженца Казани Зиннурова, он, дескать, авторитетный спортсмен, и тогда, мол, у нас появятся другие возможности (к этому времени Ирек Зиннуров был призером Олимпиад в Сиднее и Афинах, неоднократным чемпионом России в составе волгоградского «Спартака», — прим. ред.).

Это, конечно, требовало других финансовых условий, и в результате договорились со мной, приехали еще спортсмены, которые в свое время уехали из Казани, на должность главного тренера пригласили заслуженного тренера России Владимира Захарова, и с тех пор у нас практически не было года без медалей. Уровень команды поднялся на другую ступень, и с тех пор каждый год ставится задача выиграть чемпионат.

— Что вам вспоминается в первую очередь в связи с тем переломным моментом в судьбе клуба и команды?

— Моя первая запись в трудовой книжке — это «Завод «Казаньоргсинтез». Сегодняшняя праздничная дата показывает, что, если бы на протяжении всех этих 45 лет не было той поддержки, которую предприятие оказывает водному поло, не было бы ничего — огромное им за это спасибо, в России и так осталось совсем немного таких топовых ватерпольных клубов. Тот шаг в 2004-м для развития клуба был необходим. Я испытал теплые чувства, когда смог вернуться в родной клуб, не просто вернуться, а отдать своего рода долг и выиграть те медали, которые выиграл. Мечта вернуться в Казань и завоевать медали, выступая за родной город, у меня была всегда. Помню, уезжали на Олимпиаду с судьей Андреем Александровичем Афанасьевым, и я его все время спрашивал: «Когда же наступит этот момент возвращения?» И он свершился!

Ирек Зиннуров: «Сегодняшняя праздничная дата показывает, что, если бы на протяжении всех этих 45 лет не было той поддержки, которую предприятие оказывает водному поло, не было бы ничего — огромное им за это спасибо, в России и так осталось совсем немного таких топовых ватерпольных клубов»



— Вы президент клуба. Что надо, чтобы повторить те счастливые моменты и победы?

— Надо не останавливаться. Сейчас идет хорошая работа, ребята очень мотивированы для того, чтобы выигрывать и получать за это хорошие бонусы. У нас сейчас очень хороший тренер Александр Ерышов, с которым мы вместе выиграли все мыслимые медали в составе сборных. Мы ведем продуманную селекционную работу, возможно, будем искать пополнение и среди иностранных игроков, хотя, например, с московским «Динамо», которое перекупило всю сборную, в гонке бюджетов соперничать не собираемся.

Коллега Зиннурова по Госдуме, экс-министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ Марат Бариев вспоминает о приглашении в Казань Зиннурова, Захарова и компании: «Когда они уже готовы были приехать, нужно было решать финансовые условия. Рустам Нургалиевич мне сказал: «Иди к руководству ТАИФа, к Альберту Кашафовичу (Шигабутдинову, — прим. ред.) и скажи — для чего и как». И мы пошли к Шигабутдинову, объясняем ему, что хотим поднять клуб на новый уровень, но для этого надо поднять бюджет, создать условия. А он спрашивает: «А медали будут?» Отвечаю: «Не знаю, это же спорт, как можно знать заранее». Он говорит: «Не знаю, ты же меня просишь, я же должен тоже объяснить своим. Если будут медали — одно дело, а если нет?» И я говорю: «С таким составом медали будут!» И в первый же год, в сезоне 2004/05 «Синтез» завоевал бронзовые медали. Оправдали, не подвели».

Не испугались ли ветераны СШОРовцев?

Праздничная программа субботнего вечера начинается в 16.15. На построение на бортик ванны приглашаются заслуженные ветераны «Синтеза» и юные воспитанники школы олимпийского резерва. Первоначально планировался товарищеский матч между представителями разных поколений, но, посовещавшись, ветераны решили провести «междусобойчик», и в результате зрители первым делом увидели пятиминутную встречу команд «СШОР-1» и «СШОР-2», в которой белые и зеленые шапочки разошлись миром 1:1.

Зато битва спортсменов, ковавших победы казанского водного поло в 80—90—нулевые, вышла совсем не мирной. В противостоянии было все — красивые голы, изящные комбинации, страшной силы броски, от которых звенели штанги, и даже пенальти, назначенные за… слишком бурную реакцию тренера одной из команд Владимира Захарова на игровые эпизоды. Во время одного из таких «наездов» арбитр поединка даже был готов показать прославленному наставнику красную карточку, но в последний момент решил не портить настроение одному из главных героев юбилея. В итоге «Команда Захарова» победила «Команду Лелюха» со счетом 6:3, но куда важнее не счет, а азарт борьбы, который продемонстрировали заслуженные ветераны, и в свои 40—60 лет находящиеся в отменной физической форме.

Надо отметить, что в игре приняли участие экс-игроки национальной сборной России, звезды отечественного водного поло Николай Максимов, Олег Владимиров, Игорь Горбач, Андрей Белофастов, кумиры казанских болельщиков прошлых лет Александр Остробоков, Виктор Яковлев, Роман Иванов, Евгений Ярощук, Алексей Черных, Дмитрий Денисов, Николай Шепелев и другие. Все они, а также легендарные главные тренеры команды разных лет Валерий Лелюх (самый титулованный), Рустем Юмаев, Владимир Захаров (самый успешный) после матча получили памятные подарки и ведомственные награды.

Битва спортсменов, ковавших победы казанского водного поло в 80—90—нулевые, вышла совсем не мирной



Владимир Захаров: «Победы «Синтеза» — плод работы целой команды. Рад, что был ее частью»

Тренер команды-победителя матча ветеранов, руководивший «Синтезом» в 2004—11 гг., а ныне тренирующий команду «Штурм» из подмосковной Рузы, получил благодарность президента Республики Татарстан и звание «Заслуженный работник физической культуры РТ»: «Дорогие друзья, очень приятно находиться здесь среди ветеранов, поклонников водного поло, в родном городе. Большое спасибо от имени ветеранов, которые только что выступали, за приглашение, за такой прекрасный праздник. Я всегда говорил, что победы «Синтеза» — плод работы целой команды. Не только игроков, тренеров, но и чиновников, администраторов, работников бассейна, рабочих завода. Я счастлив, что был членом этой команды и нам удавалось достигать таких результатов — медалей и кубков российского и международного уровня (при Захарове команда завоевала (и стала финалистом) кубок «ЛЕН-трофи», два Кубка России и стала по три раза серебряным и бронзовым призером чемпионата России, — прим. ред.)».

Марат Бариев: «Я связан с «Синтезом» практически со дня его основания»

Непосредственно причастный к самым знаковым достижениям в 45-летней истории клуба Марат Бариев перед награждением ветеранов вспоминал: «Добрый день, спортклуб «Синтез», ветераны, друзья легендарного клуба, все те, кому дорога его история! Я связан с «Синтезом» в той или иной степени со дня его основания, потому что в 1974 году, когда клуб создавался, при нем была открыта школа плавания и водного поло, школа самбо братьев Мадьяровых, школы по лыжным гонкам и футболу. Я занимался лыжными гонками, тренировался в этом бассейне, и, конечно, мы ходили на все игры ватерполистов.

Второй раз я столкнулся с клубом, когда стал министром по делам молодежи, спорту и туризму в начале века. «Синтез» был тогда одним из немногих клубов Татарстана, который играл в высших лигах, но не дотягивал до пьедестала, и тогда Рустем Юмаев настоял на возвращении в Казань Ирека Зиннурова. Нам в 2004 году удалось это сделать — приехали Зиннуров, Горшков, Закиров, Белофастов и, самое главное, Владимир Николаевич Захаров, и в первый же сезон команда завоевала бронзу, а потом пошли и кубки и медали более благородного достоинства. За эти годы команда завоевала все российские титулы, представители «Синтеза» защищают цвета России и Татарстана на внутренней и международной аренах, и я хочу сказать спасибо «Казаньоргсинтезу», Группе компаний ТАИФ за то, что они все эти годы верят и поддерживают команду. Верю, что и в дальнейшем клуб «Синтез» будет прославлять Казань и республику своими спортивными победами!

Наконец, третий раз я столкнулся с «Синтезом» два года назад, когда Ирек Зиннуров стал моим коллегой по Госдуме и там, как президент клуба уже по водным видам спорта, занимается поддержкой и развитием ватерполистов, пловцов и прыгунов в воду. И в этом тоже залог будущих успехов «Синтеза».

Марат Бариев: «Я связан с «Синтезом» в той или иной степени со дня его основания»



Вячеслав Голле: «Единственный путь развивать водное поло в Татарстане — открыть республиканскую школу»

Один из известных ветеранов «Синтеза» Вячеслав Голле во время беседы с корреспондентом «Реального времени» эмоциями был еще в бассейне.

— В 1976 году я приехал в Казань из Новосибирска, стал выступать за «Синтез» в переходном турнире, когда мы вышли из группы «А», с этого все и началось. Поиграл несколько сезонов за команду, окончил филиал Волгоградского института физкультуры, до 1990-го работал в городском спорткомитете. Потом организовали свой фонд, и так продолжаю трудиться на ниве спорта.

— Какие перспективы вообще у нас в стране с водным поло?

— Играть надо. И поддерживать детский спорт. Детско-юношеские команды «Синтеза» регулярно в призах по всем возрастам. Нельзя даже сравнивать с футболистами, хоккеистами и представителями других игровых видов спорта, но, в сравнении с ними, особой поддержки ни спортсмены, ни тренеры не ощущают. Единственный путь развивать наш вид в республике — открыть республиканскую школу и готовить детских тренеров для работы на местах с гарантией их трудоустройства и финансового обеспечения. Мы поставляем в Челны, Альметьевск и другие города оборудование для бассейнов, там есть все, чтобы запустить секции, но на местах от спортивных руководителей желания и рвения не видно.

Валерий Лелюх: «Если у тебя в составе одни иностранцы — этим надо не гордиться, от этого плакать надо»

Легендарный наставник, руководивший «Синтезом» целых два десятилетия — с 1975 по 1995 год — и справивший в прошлом году 75-летний юбилей, продолжает воспитывать юных казанских ватерполистов:

— С юношеским водным поло у нас все нормально. Я работаю в школе, и у меня старший и средний возраст напрямую вышли в финал по России, младшие через полуфинал. «Золотой мяч» у нас хорошая команда. Школа у нас сильнейшая в России, мы боремся за первые места по всем возрастам, наши воспитанники входят во все юношеские и юниорские сборные России. Так что будущее у казанского водного поло хорошее.

— О чем вы мечтаете?

— Провести первенство Татарстана, чтобы и на местах растить своих воспитанников. Помню, несколько лет назад Богачев (президент БК УНИКС Евгений Богачев, — прим. ред.) с пафосом говорил: «Наконец-то у нас в стартовой пятерке играют пять иностранцев!». Плакать от такого надо, а не гордиться! Со своими надо возиться, а готовых взял, поставил и никаких хлопот.

Валерий Лелюх, руководивший «Синтезом» целых два десятилетия и справивший в прошлом году 75-летний юбилей, продолжает воспитывать юных казанских ватерполистов

— Я на Федерации водного поло РТ предлагал провести сравнительный анализ достижений спортшкол по игровым видам спорта, например за последние 10 лет, — вступает в разговор Голле. — Вы увидите, что на ватерполистов тратится меньше всего средств, а отдача от них самая высокая. Когда работал в спорткомитете, еще помню, ни волейболистов, ни баскетболистов на [первенстве] России, не говорю о Союзе, и близко не было, а школа «Синтеза», при копеечных затратах, что тогда, что сейчас, постоянно в призах.

— У нас, у школы, нет своей базы. Почти все тренеры работают в «Олимпе», но он принадлежит КНИТУ-КАИ. И даже в этих условиях мы не собираемся изменять своему курсу на подготовку собственных кадров, — заключает Лелюх.

Находчивый судья-информатор

Так что даже праздник не может заставить настоящих подвижников казанского поло не думать о проблемах своего любимого вида спорта…

И напоследок — коротко о делах главной команды. Воспользовавшись паузой в чемпионате, подопечные Александра Ерышова провели учебно-тренировочный сбор игровой направленности в Испании с 3 по 11 марта. В ходе его «Синтез» провел 7 матчей и только в одном, с «Барселонетой», потерпел поражение, одержав 6 побед. Попутно в столице Каталонии казанские ватерполисты получили хорошую разрядку, посетив не только игру национального чемпионата по водному поло, но и матч футбольной «Барселоны» на «Ноу Камп» с «Райо Вальекано».

Программу праздника по случаю 45-летия клуба увенчивал второй матч 14-го, последнего, тура регулярного первенства, в котором «Синтез» встречался с астраханским «Динамо-СШОР». Как и накануне, зрители увидели град голов, причем преимущественно красивых. Выиграв со счетом 16:7 (накануне, в первом матче, было 18:8), казанцы с 44 очками остались на третьем месте в турнирной таблице, так что в матчах 1/4 финала 12 и 14 апреля будут принимать казахстанскую… «Астану», написал бы ваш автор еще день назад. А теперь остается сослаться на находчивость судьи-информатора поединка, который, приглашая болельщиков на плей-офф, на мгновение замялся и, видимо, лихорадочно выбирая между названиями «Астана» и «Нур-Султан», изрек: «Сборную Казахстана». И оказался, кстати, недалек от истины — вся сборная сопредельного государства выступает за столичный клуб.

1 / 46 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов