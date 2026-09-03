«Нефтяные базы стали более приоритетными целями, чем раньше военные объекты»

Число атак на предприятия топливно-энергетического комплекса выросло в 20 раз — что делать?

Фото: Сергей Козлов

Нефтяные базы, танкеры, трубопроводы сегодня стали приоритетными целями для противника. Под угрозой — практически все проливы, которые используются для транспортировки нефти: как показал кризис в Ормузском проливе, меморандумы не являются гарантией безопасности. Растет число атак и на сами предприятия ТЭК, и на их цифровую инфраструктуру. Как защитить нефтяные объекты в этих условиях, обсудили в Казани на одной из конференций Международного салона «Комплексная безопасность». Подробнее — в материале «Реального времени».

Под угрозой все проливы, которые используются для транспортировки нефти

В области безопасности нефтяных объектов в мире произошел ряд кризисных и трагических событий, заявили на конференции. По словам экспертов, на мировом рынке энергоносителей наблюдается большая турбулентность. При этом кризис может не ограничиваться пределами одного государства — высок потенциал каскадных, трансграничных катастроф. На этом фоне все большее значение приобретает международное сотрудничество, партнерство в формировании глобальной системы энергетической безопасности.

Говоря о защите нефтяных объектов, нельзя не вспомнить о перекрытии Ормузского пролива, заявил замдиректора агентства «Эмерком» Дмитрий Мун. Через пролив проходило 20% потребляемой в мире нефти, 20% СПГ, 30% удобрений и 10% стали. Рынок столкнулся со скачками цен на ископаемое топливо и удобрения.

— Нефтяные базы, танкеры, трубопроводы сейчас стали более приоритетными целями, чем раньше военные объекты. Мы должны учитывать это как прецедент, — подчеркнул Мун.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Эта ситуация показала, что под угрозой сегодня все проливы, которые так или иначе используются для транспортировки нефти, считает спикер. Исключением он назвал Северный морской путь, который контролируется Россией.

«Никакие договоренности, меморандумы, получается, не работают»

У кризиса в Ормузском проливе, который до сих пор не разрешен, будут долгосрочные последствия, напомнил Мун. В первую очередь они связаны с тем, что произошла значительная эрозия норм международного права. «Никакие договоренности, меморандумы, получается, не работают», — констатировал он.

Понимая это, страны вступают в гонку вооружений в ущерб социальным процессам. Как говорит Мун, появляется все более смертоносное оружие. К примеру, по прогнозам, в горизонте пяти лет распространение могут получить гиперзвуковые беспилотники.

— Они сейчас находятся в процессе разработки. Это очень опасное оружие, поэтому его надо ограничивать. Страны-разработчики известны. Соответственно, они должны подписывать [ограничивающие документы]. Как есть этические ограничения в использовании ИИ, как есть частичный запрет оружия неизбирательного действия, например кассетных боеприпасов. Мы здесь, чтобы выработать параметры международного сотрудничества и заранее выступать против этих угроз, — сообщил Мун в разговоре с «Реальным временем».

По его словам, движение в этом направлении уже идет. В ответ на вопрос издания о том, планирует ли Россия предлагать ограничение гиперзвуковых беспилотников в ООН, Мун ответил: «Да, в том числе».



«Угрозы изменились, а подходы к управлению пока еще прежние»

Мун отдельно подчеркнул: геополитический и технологический ландшафты сегодня постоянно меняются. В связи с этим необходимо переходить к методам проактивного управления, постоянного баланса между безопасностью и эффективностью, к концепции приемлемого риска и к динамическому риск-менеджменту.

— Технологии изменились, угрозы изменились, а подходы к управлению пока еще прежние. Их надо менять. Большинство рисков сейчас выходят за границы отдельно взятой страны. А кибертерроризм, технологический терроризм, климатические изменения приводят к каскадным и трансграничным катастрофам. Надо объединять усилия, совместно разрушать культурные, политические, правовые барьеры. Важно создавать среду, где мы можем обмениваться информацией, создавать общие протоколы реагирования на инциденты, — призвал эксперт.

Атак на предприятия ТЭК стало в 20 раз больше

На «очевидное возрастание уязвимости нефтяной инфраструктуры» обратил внимание завкафедрой международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Дмитрий Медведев.

— Целями атаки становятся не только сами стационарные объекты, но и их мобильные, транспортно-логистические компоненты. То есть в зоне риска и нефтеперерабатывающие заводы, и танкерный флот. Соответственно, меняется парадигма защиты — от охраны отдельных объектов к обеспечению целостности распределенной динамической системы, — сообщил он.

Нефтегазовый сектор — один из передовых по внедрению цифровых двойников. Это порождает еще один уровень рисков, считает спикер. Атаки на физическую и информационную инфраструктуру часто не разделены и носят такой комбинированный характер.

Так, в четвертом квартале 2025 года число атак на предприятия топливно-энергетического комплекса выросло в 20 раз в сравнении с 2024-м. При этом, по данным «Инфосистем Джет», в прошлом году подавляющее число кибератак — 76% — были направлены на деструкцию корпоративной инфраструктуры. «То есть не на вымогательство, слежку или сбор информации, а именно на такое нанесение ущерба», — пояснил Медведев.

21% промышленных компьютеров, на которых были зафиксированы и заблокированы вредоносные программы, приходится на объекты электроэнергетики, еще 15,8% — на нефтегазовую отрасль. Об этом сообщили аналитики Лаборатории Касперского. Эти две сферы — самые уязвимые для кибератак объекты, пояснил эксперт.

Как и предыдущий спикер, Медведев заявил, что в этих обстоятельствах особенно важно международное сотрудничество.

— Технические стандарты не должны иметь никакой политической подоплеки. Они должны быть практически ориентированными, обеспечиваться трансфером знаний, они должны укреплять национальный суверенитет и регуляторный потенциал стран, при этом сохраняя сотрудничество для включения других участников, — считает он.

Напомним, как заявлял недавно президент России Владимир Путин, стране осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ.

В конце августа он подписал указ, дающий право вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений.

— Знаете нашу поговорку русскую: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Ну, нанес ущерб? Нанес. А почему? Да в том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И наши компании, к сожалению, — я с ними встречался неоднократно, и по отдельности, и вместе, — говорят: это же обязанности правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться, — пояснил недавно Путин (цитата по РБК).