Бикмурзин Азат Шаукатович
Общая информация
Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, президент ХК «Нефтехимик»
Окончил Нижнекамский филиал КХТИ.
Трудовая деятельность:
1997-2003 гг. — начальник цеха № 2104 ОАО «Нижнекамскнефтехим»
2003-2012 гг. — директор завода этилена ОАО «Нижнекамскнефтехим»
2012-2014 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» — директор дирекции строящегося комплекса олефинов
С мая 2014 года гг. — заместитель генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по промышленному строительству и реконструкции
С июня 2014 г. — генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
С октября 2014 г. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва
С декабря 2015 г. — президент ХК «Нефтехимик»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- Телефон: +7(8555) 377-181
- Email: nknh@nknh.ru
- Сайт: https://www.nknh.ru/
Дата последнего обновления: 16.05.2018