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Бикмурзин Азат Шаукатович

Промышленность
Бикмурзин Азат Шаукатович Фото: пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Общая информация

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, президент ХК «Нефтехимик»

Окончил Нижнекамский филиал КХТИ.

Трудовая деятельность:

1997-2003 гг. — начальник цеха № 2104 ОАО «Нижнекамскнефтехим»

2003-2012 гг. — директор завода этилена ОАО «Нижнекамскнефтехим»

2012-2014 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» — директор дирекции строящегося комплекса олефинов

С мая 2014 года гг. — заместитель генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по промышленному строительству и реконструкции

С июня 2014 г. — генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»

С октября 2014 г. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва

С декабря 2015 г. — президент ХК «Нефтехимик»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Телефон: +7(8555) 377-181
  • Email: nknh@nknh.ru
  • Сайт: https://www.nknh.ru/

Дата последнего обновления: 16.05.2018

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