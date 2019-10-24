Строительство нового завода по производству метанола «Нижнекамскнефтехима» одобрили на общественных слушаниях

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамском колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева состоялись вторые публичные слушания по строительству завода по производству метанола. Вход был свободный, послушать докладчиков мог любой заинтересованный житель города.

В обсуждении проекта приняли участие представители исполнительного комитета города, депутаты Нижнекамского городского совета, общественные деятели, эксперты, а также неравнодушные нижнекамцы.

На вопросы присутствующих подробно ответил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин, который отметил, что решение поменять «старое на новое» принято руководством «Нижнекамскнефтехима» в рамках стратегии по улучшению экологической ситуации в городе. Для этих целей был заключен контракт с ведущим мировым производителем в том числе и в данной области — датской компанией Haldor Topsоe, которая уже имеет опыт сотрудничества с российскими и с татарстанскими предприятиями.

За строительство нового завода по производству метанола проголосовали 218 человек, 21 был против, трое воздержались.



Новый проект по производству метанола мощностью 500 тыс. тонн в год планируется реализовать в ближайшие три года. Метанол является звеном технологической цепочки при получении каучука СКИ.

Установка спроектирована таким образом, что помимо основного сырья — природного газа, дополнительно будет использован углекислый газ (СО2). Сейчас он является побочным продуктом «Нижнекамскнефтехима» и выбрасывается в атмосферу.



С введением нового производства, по мнению нефтехимиков, количество выбросов углекислого газа сократится на 70 тыс. тонн в год. Завод появится на месте трех устаревших установок, спроектированных и введенных в эксплуатацию еще в 60—70-е годы.