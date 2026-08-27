АИ-92 в Татарстане подешевел на 3 копейки, АИ-95 подорожал на 16

Цены на АИ-98 и дизельное топливо остались на прежнем уровне

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанстат опубликовал данные о средних ценах на бензин и дизельное топливо в республике. За неделю с 17 по 24 августа серьезных изменений не зафиксировано.

Цены на топливо в Татарстане (рублей за литр):

АИ-92 — 67,81 рубля (снижение на 3 копейки, индекс 99,96%);

— 67,81 рубля (снижение на 3 копейки, индекс 99,96%); АИ-95 — 73,81 рубля (рост на 16 копеек, индекс 100,20%);

— 73,81 рубля (рост на 16 копеек, индекс 100,20%); АИ-98 — 98,68 рубля (без изменений, индекс 100,00%);

— 98,68 рубля (без изменений, индекс 100,00%); Дизельное топливо — 80,23 рубля (без изменений, индекс 100,00%).

По сравнению с декабрем 2025 года рост цен остается заметным: АИ-92 — 116,5%, АИ-95 — 116,9%, АИ-98 — 113,8%, дизель — 111,6%.

Ранее российский топливный союз попросил правительство не снимать запрет на вывоз дизеля за границу, так как действующее эмбарго истекает 1 сентября.



Вадим Вахрушев