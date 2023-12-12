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В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

13:31, 12.12.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане уменьшилось количество госпитализаций жителей, заболевших коронавирусом. За 4—10 декабря в больницы попали 238 зараженных, что на 10,9%, или на 29 человек, меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

С 27 ноября по 3 декабря госпитализировали 267 татарстанцев, заболевших COVID-19. Неделей ранее — за 20—26 ноября — число попавших в больницы составляло 224.

Напомним, с начала пандемии в Татарстане выявлено 213 249 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 371 — за 4—10 декабря. Зафиксировано 208 825 выздоровлений. Умерли 2 010 человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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